Nova Escola Areninha é inaugurada no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza

EQUIPAMENTO deverá atender 320 estudantes

O bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, recebeu nesta quinta-feira, 16, a nova Escola Areninha Campo do Biquin. O equipamento deverá atender 320 estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, como uma extensão da rede municipal de ensino, oferecendo atividades pedagógicas - como aulas de Língua Portuguesa, Matemática, Cidadania e Inglês - e práticas esportivas no contraturno escolar.

Com mais de R$ 1 milhão em investimento, o equipamento construído do zero conta com três salas de aula, coordenação, copa e refeitório. Já o campo esportivo ao lado da estrutura foi entregue em fevereiro de 2023, em um terreno cedido pela Prefeitura de Fortaleza ao Governo do Estado.

O equipamento foi erguido no Conjunto Palmeiras, considerado o bairro com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Fortaleza.

De acordo com Evandro Leitão (PT), a intenção é transformar a realidade da região por meio de políticas públicas integradas. “Nós estamos fazendo intervenções justamente na perspectiva de que, daqui a um ou dois anos, possamos ter resultados significativos e entregas concretas que mudem o perfil do [Grande] Jangurussu”, afirmou.

Prefeitura de Fortaleza, inaugura a nova Escola Areninha Campo do Biquin, no bairro Conjunto Palmeiras.

O projeto Escola Areninha é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e a Universidade Estadual do Ceará (Uece). Os monitores responsáveis pelas aulas de esportes são estudantes universitários, supervisionados por coordenadores da própria Universidade.

O secretário municipal da Educação (SMS), Idilvan Alencar, destacou melhorias na iniciativa. “Pegamos esse projeto que estava sem resultados, sequer havia exigência de frequência. Reformulamos, firmamos parceria com a Uece e, em pouco menos de seis meses, conquistamos uma premiação nacional. Isso mostra que o diferencial não é apenas o equipamento, e sim o projeto pedagógico que acontece ali dentro.”

O local receberá os estudantes que antes participavam do projeto em espaços improvisados, como estruturas de container no Conjunto Sítio São João. Os alunos da Escola Municipal Marieta Cals serão os primeiros a serem beneficiados.

Eles continuarão estudando normalmente na escola matriz e, no turno oposto, participarão das atividades na Escola Areninha. Um ônibus escolar será utilizado como apoio no transporte dos alunos entre as unidades.

Prefeitura de Fortaleza, inaugura a nova Escola Areninha Campo do Biquin, no bairro Conjunto Palmeiras.

O professor André Luiz, articulador da Escola Areninha Campo do Biquin e docente da Escola Marieta Cals, aponta que a iniciativa pode ter papel essencial para o desenvolvimento da região.

“Valorizar a educação é o melhor caminho para que essas crianças e jovens daqui cresçam na vida e conquistem espaço no mercado de trabalho”, destaca o docente.

Escola Areninha faz homenagem a pioneiro do esporte no bairro

A Escola leva o nome de Campo do Biquin em homenagem a Luís Carlos, em reconhecimento à sua história com o campo que hoje é a Areninha do bairro. Morador antigo do Conjunto Palmeiras, cuidou do espaço por mais de 24 anos, treinando times locais e organizando campeonatos que ajudaram a fortalecer o vínculo comunitário.

“Quando cheguei, isso tudo aqui era só terra, não existia comunidade. A gente mesmo fez o campo, eu e meus amigos, com as próprias mãos”, conta. “Com o tempo, a comunidade foi crescendo ao redor do campo. Hoje a gente vê as famílias aqui, os filhos brincando, é gratificante demais”.

