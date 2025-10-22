Parte do forro do Frotinha da Messejana desaba; incidente é o terceiro após reforma em 2024

Foto: Arquivo pessoal Parte do teto do Frotinha da Messejana desabou na noite desta segunda-feira, 20

Parte do forro do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha de Messejana), em Fortaleza, caiu na noite desta segunda-feira, 20. Imagens mostram pedaços do forro no chão e trabalhadores movendo macas para longe do local do incidente.

De acordo com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Ceará (Sindsaúde), profissionais relataram que o desabamento ocorreu na área de observação da traumatologia. Ninguém ficou ferido.

VEJA VÍDEO

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o desabamento ocorreu devido a uma falha no dreno de um dos aparelhos de ar-condicionado.

"Os seis pacientes que estavam no local foram realocados, sem prejuízo à assistência. O reparo deve ser concluído em até 72 horas", afirmou por meio de nota. O atendimento segue normalmente nesta terça-feira, 21.

Forro desaba pela terceira vez em menos de dois anos

Desde que passou por reformas e foi reinaugurada em abril de 2024, é a terceira vez que a unidade passa por incidentes parecidos. Em setembro de 2024, parte do teto do Hospital desabou sobre duas técnicas de enfermagem.

Em março de 2025, o forro também caiu e uma área do hospital foi alagada durante fortes chuvas. A unidade chegou a ser interditada pela Defesa Civil.

O diretor setorial de Saúde do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza (Sindifort), Anderson Ribeiro, informou que após os incidentes anteriores, os reparos foram feitos, mas não seriam suficientes.

“Era apenas um reboco muito simples. É um hospital novo, foi todo reformado, passou mais de cinco anos para ser entregue, e aí foi entregue dessa forma. Não é a primeira vez que acontece a mesma coisa, ou seja, é uma questão provavelmente no teto”, pondera Anderson.

O sindicato deve realizar uma visita à unidade para averiguar as condições estruturais e de trabalho dos profissionais.



O POVO questionou a SMS se alguma ação será realizada na estrutura do forro do hospital, para além do reparo na parte que caiu nesta segunda-feira. O órgão informou que a Secretaria da Infraestrutura (Seinf) deve realizar uma análise técnica para lidentificar as intervenções necessárias nas lajes do edifício.

Os serviços devem incluir a impermeabilização e melhorias no sistema de drenagem de águas pluviais da construção.

(Colaborou Lara Vieira)