Foto: João Filho Tavares ￼CLÓVIS Holanda (ao centro) ladeado por parte da equipe da Pause

Cerca de seis meses de trabalho intenso e aprofundamento em narrativas, personagens e símbolos culturais resultaram na segunda edição da revista Pause, produto do O POVO lançado na quinta-feira, 6, na CasaCor Ceará 2025.

Relacionado | Nova edição da Revista Pause é lançada na CasaCor Ceará

A “Revista atemporal”, como definiu o editor do projeto e anfitrião da festa, o jornalista Clóvis Holanda, reuniu, no evento de estreia, artistas, empresários e profissionais da comunicação cujas trajetórias se entrelaçam com a história da Cidade. Em entrevistas, esses personagens protagonizam reflexões e discursos sobre estilo de vida, comportamento, bem-estar e autoconhecimento.

“Eu diria que esta edição da Pause expressa muito bem o desejo contemporâneo de ser protagonista do próprio tempo — de criar espaços de respiro, de pausa, de desaceleração. É isso que a revista traduz: a necessidade de parar e se reconectar consigo mesmo”, definiu Clóvis sobre a revista.



Leia também | Pause CasaCor: Neuma e Carolina Figueiredo compartilham tendências



O jornalista apontou para o projeto como um “fio invisível que conecta pessoas e tempos”. “É um recorte sensível do presente. É um produto artesanal que carrega o DNA de quase 100 anos do Grupo de Comunicação O POVO”, disse.

Foto: João Filho Tavares / O POVO Evento na CasaCor Ceará recebeu artistas, empresários e comunicadores do Estado para o lançamento de nova edição da revista Pause

Revista Pause: tempo de contemplação

A diretora de Jornalismo Ana Naddaf, que representou O POVO ao lado do presidente-executivo João Dummar Neto, discursou: “Parece difícil, atualmente, parar um pouco, dar essa pausa necessária nesse mundo hiperconectado em que vivemos. A revista Pause nasce justamente como esse chamado — um convite para experimentar a suspensão, o tempo da contemplação”.

“É uma publicação impressa que carrega o valor da exclusividade, da curadoria e da experiência. Por isso, a Pause é também uma celebração da arte, da cultura, da gastronomia, do turismo — entendido aqui como experiência —, do design, da arquitetura, do empreendedorismo, do bem-estar, dos novos comportamentos e, sobretudo, das histórias baseadas em pessoas”, acrescentou a diretora.



Revista Pause: 300 páginas de história

“Foram personagens lindos de ouvir, e o fio condutor da revista também é muito bonito: fala de bem-estar, de aproveitar o tempo. Tudo isso é muito atual, porque hoje, o que é o novo luxo? É ter tempo. E essa edição fala exatamente sobre isso — sobre o tempo, sobre o luxo de poder ter tempo para si”, adiciona Camilla Lima, coordenadora de conteúdo do Estúdio O POVO e também responsável pela edição da publicação.

O evento foi marcado ainda pela presença da diretora-geral da CasaCor, Neuma Figueiredo, que apontou para o evento como um sucesso certeiro. Segundo ela, a revista Pause é como um anuário da cultura cearense.

“Isso já é uma tradição de muitos anos — os projetos especiais do grupo sempre caminharam com a CasaCor. O grupo O POVO está presente, trazendo sempre eventos, lançamentos de livros, muito focado na cultura. Isso é ótimo para gente”, diz.

A revista Pause de 2025 já está disponível para assinantes O POVO+ no streaming.