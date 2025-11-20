O POVO fica em 3º lugar no Prêmio ABDE de jornalismo

Foto: AURÉLIO ALVES Repórter Samuel Pimentel, do O POVO

O jornalista Samuel Pimentel, do O POVO, conquistou o 3º lugar na categoria Texto Regional da 2ª edição do Prêmio ABDE de Jornalismo, com a matéria “Nova Indústria Brasil: após um ano, a cara da neoindustrialização no Ceará”.

A premiação reconhece reportagens que abordam desenvolvimento, financiamento e iniciativas de fomento em diferentes regiões do País. Na mesma categoria, os primeiros lugares ficaram com Júlio Cezar Huber, da Revista Negócio Rural, e Adriana Bernardes Medeiros, do Correio Braziliense.

A reportagem de Samuel analisa como o primeiro ano da Nova Indústria Brasil tem se refletido no Ceará, destacando estratégias, investimentos e efeitos sobre o setor produtivo local.

Para o jornalista, o reconhecimento reforça a importância do tema. “É uma grande satisfação ser reconhecido pela ABDE pelo segundo ano consecutivo. Falar de inovação na indústria é explanar sobre desenvolvimento sustentável e ver o Ceará em destaque nesta agenda é uma alegria”, afirma. Ele lembra ainda que, no ano passado, recebeu o 1º lugar nacional da premiação com o especial Retratos do Bolsa Família.

A ABDE informou que os vencedores serão homenageados em uma cerimônia especial no dia 2 de dezembro, no SESI-LAB, em Brasília, a partir das 19h, como forma de valorizar o trabalho realizado pelos jornalistas.

O Prêmio ABDE de Jornalismo é promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento e busca estimular a produção de conteúdos que contribuam para o debate público sobre desenvolvimento econômico e social em diferentes regiões do Brasil.

Mais notícias de Economia