Natal feito à mão: árvore e presépios artesanais são destaque na CeArt

Foto: Samuel Setubal ￼ÁRVORE de Natal em crochê foi produzida por 65 artesãs

Mais de 16 mil flores de crochê compõem a estrutura da árvore de Natal exposta na Central de Artesanato do Ceará (CeArt) na noite desta segunda-feira, 24. O evento, na Praça Luiza Távora, também contou com a divulgação do resultado do 28º Concurso de Presépio Artesanal.

A instalação representa o esforço conjunto de 65 artesãs dos municípios de Solonópole, Jaguaribara, Fortaleza, Itapipoca, Tururu e Limoeiro do Norte. A iniciativa buscou reforçar as produções artesanais cearenses, unindo-as aos símbolos natalinos.

“Umas faziam o crochê, outras fechavam e outras montavam as mantas”, explica a crochetista Vaneide Bandeira, 57. “E a gente foi vendo que ia dar tudo no tempo certo, e nós conseguimos fazer elas dentro de 45 dias”.

Ao ver a estrutura concluída, Vaneide relembra as madrugadas de esforço e os mutirões para que o fluxo do trabalho continuasse — “Muitas vezes eu acordava 1 hora da manhã e o coração ficava acelerando, porque é uma coisa que não depende só de uma, depende de várias cabeças”.

Com o tema “Vejo flores em você”, a solenidade de abertura teve a participação da vice-governadora e secretária da Proteção Social do Ceará (SPS), Jade Romero.

“A CeArt compra direto do artesão e vende para o consumidor final. Portanto, a gente está falando de renda extra, de movimento da economia por meio do artesanato, que em muitas famílias é uma arte passada de geração em geração e que traz ali o sustento para muitos cearenses”, disse em coletiva de imprensa.

Natal feito à mão: o evento selecionou cinco vencedores do concurso de Presépio Artesanal

O espaço na Praça Luiza Távora ainda abrigou as 41 peças selecionadas para o Concurso de Presépio Artesanal, com cinco obras premiadas no evento, do primeiro ao quinto lugar.

As produções, representando artistas de 18 municípios, foram desenvolvidas por meio de diversas técnicas artesanais, como madeira esculpida, xilogravura em papel, fios bordados e modelagem com ceras e massas.

“O presépio deste ano foi em homenagem à subida do horto lá em Juazeiro do Norte. Eu me inspirei na questão da romaria e da geografia da cidade, que é a montanha do horto, com a ladeira. E aí, nesse cenário, eu inseri o presépio”, descreve o artista Boni Belarmino, vencedor da edição de 2025.

Em sua sexta participação no concurso, Boni já chegou ao pódio três vezes. “Vemos nesse evento um reconhecimento do nosso trabalho de criar a peça, de desenvolver, ir atrás da matéria-prima… Leva tempo para produzir. Então, a gente vê o concurso e essa cerimônia como o reconhecimento por todo esse trabalho durante o ano”, completa.