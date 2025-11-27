Praça do Ferreira reabre ao público após obra de requalificação

Foto: FCO FONTENELE/O POVO Cerimônia de entrega da reforma da Praça do Ferreira nesta quarta-feira, 26

A nova iluminação, os quiosques e a fonte interativa são parte de um investimento de R$ 8 milhões na reforma da Praça do Ferreira, apresentada ao público em evento na noite desta quarta-feira, 26. A requalificação, iniciada em julho, foi entregue após quatro meses, com projeto assinado pelo arquiteto Fausto Nilo.

As intervenções apontam o “início do resgate do Centro” de Fortaleza, segundo o prefeito Evandro Leitão (PT). A solenidade de apresentação da nova praça, um espaço considerado pelo chefe do Executivo municipal como o “coração” do bairro, também reforça a intenção de expandir as revitalizações.

“Depois passaremos à Praça da Bandeira, iremos à praça do Passeio Público, faremos um complexo aqui na Senador Pompeu, fundo à fundo com a Barão do Rio Branco”, enumera o prefeito sobre projetos futuros.

Cada fortalezense enxerga as novas estruturas de um jeito — para a costureira Silvana Mara, 58, os bancos de mármore e a pintura reforçada do relógio foram os sinais de mudança notados. Já Sulamita Nobre, 25, tem os olhos fixos na iluminação das decorações natalinas.

Os serviços executados pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) incluem outras alterações, como banheiros públicos acessíveis, reforma geral do piso em pedra portuguesa, ampliação da praça e melhorias na acessibilidade.

Para Frei Nailson, 43, que conhece a Praça do Ferreira há 25 anos e vê no espaço as memórias com o pai — responsável por trazê-lo pela primeira vez para conhecer o Cineteatro São Luiz e a Catedral de Fortaleza — as alterações são bem-vindas.

“Ao redor do relógio tinha tipo uma ‘fonte dos desejos’ e hoje eu vejo ela reformada, mais modernizada, mas sem perder a sua essência tradicional, que é o mesmo estilo. E eu acho isso muito bonito, porque preserva a história da cidade”, descreve.

Revitalização da Praça do Ferreira: apresentação do projeto FORtaleCE

A solenidade contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), além da apresentação do projeto FORtaleCE. A iniciativa é uma parceria entre o governo do Ceará e a prefeitura de Fortaleza, voltada à ampliação de investimentos na Capital.

O programa anunciado prevê investimentos de R$ 4,5 bilhões na área da saúde, da infraestrutura, da educação e da mobilidade urbana do município.

“Tem mais de R$ 3 bilhões de investimentos do Estado e será mais de R$ 1 bilhão de investimentos da prefeitura de Fortaleza. Aqui está incluído a melhoria das escolas, da creche para nossas crianças”, explica Elmano de Freitas.

A Operação Centro Seguro, da Polícia Militar do Ceará, também foi anunciada pelo governador. O efetivo de policiais deve ser aumentado em mais de 200 pessoas no corredor de compras, com o objetivo de coibir os crimes de roubo e furto no mês de dezembro.

O planejamento operacional prepara o policiamento ostensivo com a utilização de viaturas, motocicletas, bicicletas e efetivo a pé, além de um reforço nas vias de acesso e pontos estratégicos da área comercial.

