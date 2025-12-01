Dupla investigada por expulsar moradores de casas em Caucaia é presa

Foto: Divulgação / SSPDS Polícia prende dois homens investigados por expulsarem moradores de suas casas

Duas operações da Polícia Civil do Ceará resultaram na prisão de dois homens investigados por participação em casos de deslocamento forçado de moradores no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

As prisões ocorreram na última quinta-feira, 27, e sexta-feira, 28, em Caucaia e Fortaleza, respectivamente. Com os homens, a polícia encontrou drogas, munições e celulares.



As investigações, conduzidas pela 1ª Delegacia Seccional de Caucaia, identificou que os dois homens, que não tiveram a identidade revelada, estiveram envolvidos em casos de deslocamento forçado de moradores em bairros da Região Metropolitana de Fortaleza.



Um dos capturados tem 42 anos e possui passagem pela polícia homicídio, lesão corporal no contexto de violência doméstica, injúria e ameaça. O outro preso é um homem de 21 anos. Sobre o segundo detido, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não repassou informações.



A primeira prisão foi realizada na quinta-feira, 27, no bairro Júlio Maria, em Caucaia. O detido é um homem de 42 anos. Contra ele havia um mandado de busca e apreensão relacionado a um procedimento que investiga crimes de deslocamento forçado na região.

Com o homem os agentes da Polícia Civil encontraram munições, maconha, cartões magnéticos, um celular, uma motocicleta e uma caderneta com anotações.



Durante a abordagem dos policiais, o homem tentou oferecer dinheiro para não ser preso. Diante disso, ele foi autuado por organização criminosa, corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



Já a segunda captura foi realizada na sexta-feira, 28, e contou com apoio de informações da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS). A prisão aconteceu em um residencial no bairro José Walter, em Fortaleza.



O homem, de 21 anos, é investigado suspeito de integrar organização criminosa e por extorsão contra moradores de Caucaia. Segundo a polícia, o homem realizava ligações e enviava mensagens com exigência de dinheiro às vítimas.