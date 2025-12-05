Deputado Sargento Reginauro anuncia volta de câncer e recebe mensagens de apoio de deputados

Foto: Junior Pio/Alece Deputado estadual Sargento Reginauro (União)

O deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) anunciou nesta quinta-feira, 4, a volta do linfoma, tipo de câncer que afeta o sistema linfático, responsável pelo sistema imunológico. Em discurso emocionado na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) ele mostrou confiança no tratamento.

"Nós tivemos a confirmação da volta do linfoma, dessa vez ele atingiu a minha medula, por isso a produção sanguínea está alterada. Estou bem nesse momento, o quadro geral de saúde voltou praticamente ao normal, apesar ainda de um pouco anêmico, mas a gente vai iniciar o tratamento do câncer agora", afirmou.

Prosseguiu: "Volto para a casa para trabalhar, início mais um tratamento a partir de amanhã, mas estou bem e vou continuar trabalhando representando o nosso povo, participando dos nossos debates e iniciaremos mais uma batalha".

Reginauro esteve internado por 11 dias em novembro. Ele foi diagnosticado a primeira vez com o câncer em 2020 e outra no início de 2025. Em agosto ele anunciou a cura pela segunda oportunidade.

O deputado agradeceu pelas mensagens de carinho e apoio enviado pelos colegas parlamentares, tanto da base como oposição, mesmo com embates em debates públicos.

"Continuaremos orando e acreditando e eu quero agradecer a cada um dos deputados, todos que me mandaram mensagens, me ligaram, mas fico feliz por receber carinho de servidores dessa casa, povo do Estado do Ceará que ora, envia mensagens. Estamos em lados opostos politicamente, muitos aqui com quem a gente tem grandes debates públicos, mas que enviaram mensagens de carinho dizendo que eu era importante para o debate público cearense", declarou.



Mensagens de apoio do PL ao PT

Após a fala de Reginauro, ele recebeu mensagens de força de diversos deputados da oposição e base.

"É essa fé que vossa excelência externa na tribuna desta Casa. Saiba que eu estou orando, a minha família está orando e a minha igreja está orando", disse Dra. Silvana (PL).

"Nós travamos embates, mas nunca deixamos de ter o carinho e a amizade. Nesse momento eu quero dizer do respeito e do desejo que neste enfrentamento a gente tenha muita fé, esperança", afirmou De Assis Diniz (PT).

"Nós temos as nossas divergências políticas, mas temos profundo carinho e respeito um pelo outro. Desejo muita força para você enfrentar esse processo que é difícil e doloroso, mas você é um homem forte", declarou Larissa Gaspar (PT).

Se somaram as mensagens de apoio os deputados Antônio Henrique (PDT), João Jaime (PP) e Danniel Oliveira (MDB).