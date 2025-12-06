Papai Noel abre as portas de casa na Cidade da Criança, em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS ￼PROGRAMAÇÃO segue até o dia 21 de dezembro

De cabeça erguida, em busca dos ajudantes do Papai Noel e de sua apresentação musical, as crianças se reúnem ao redor do tablado. Em breve, o próprio bom velhinho deve aparecer, marcando oficialmente a noite desta sexta-feira, 5, como a abertura do Natal da Cidade Encantada da Criança, no Centro de Fortaleza.

Todo o espaço da principal decoração natalina foi envolto nas cores típicas da data. O vermelho e o verde das árvores de Natal são o pano de fundo para as atrações da iniciativa gratuita, que permanece até o dia 21 de dezembro, funcionando em horário especial (das 7 às 20 horas).

De acordo com a primeira-dama e presidente do Comitê de Governança do Plano Fortaleza Inclusiva, Cristiane Leitão, a Cidade da Criança já recebeu, desde a sua revitalização em agosto, mais de 80 mil visitantes. Durante o mês de dezembro, a nova programação da praça conta com parcerias da prefeitura e entidades do terceiro setor.

“Hoje a Cidade da Criança é um grande equipamento da primeira infância, um equipamento intergeracional que não recebe só crianças, mas idosos e todas as famílias”, ressalta Cristiane Leitão.

Além das atrações artísticas, o parque terá um papel importante (ao menos na visão do público infantil): ser o local onde os pequenos poderão visitar a Casa do Papai Noel. A estrutura estará aberta diariamente aos visitantes mirins e seus familiares das 16h30min às 19h30min.

Entre os responsáveis por auxiliar no desenvolvimento da celebração, está a Organização Não Governamental (ONG) Sooder Maria, dedicada à promoção de ações sociais e humanitárias; Enel; Serviço Social do Comércio (Sesc); Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio) e Solar Coca-Cola.

“O que a associação quer trazer com um evento desse, como a gente sempre faz todos os anos, é que as pessoas se sintam revigoradas pro ano novo que vai começar, sabendo que há motivos para sonhar, que a magia existe, a alegria existe e que podemos se renovar a cada ano”, reflete Luiza Alencar, missionária da ONG Sooder Maria.

Natal na Cidade da Criança: programação inclui Casa do Papai Noel

FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2025: Abertura do Natal na Cidade da Criança, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vice-prefeita, Gabriela Aguiar, primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2025: Abertura do Natal na Cidade da Criança, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vice-prefeita, Gabriela Aguiar, primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2025: Abertura do Natal na Cidade da Criança, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vice-prefeita, Gabriela Aguiar, primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2025: Abertura do Natal na Cidade da Criança, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vice-prefeita, Gabriela Aguiar, primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2025: Abertura do Natal na Cidade da Criança, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vice-prefeita, Gabriela Aguiar, primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2025: Abertura do Natal na Cidade da Criança, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vice-prefeita, Gabriela Aguiar, primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2025: Abertura do Natal na Cidade da Criança, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vice-prefeita, Gabriela Aguiar, primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2025: Abertura do Natal na Cidade da Criança, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vice-prefeita, Gabriela Aguiar, primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Para a dona de casa Claudiana Batista, 31, que visita a Cidade da Criança com as filhas pela primeira vez, são os brinquedos, além da decoração natalina, os que mais chamaram sua atenção.

“Eu vi pelo Instagram ontem (sobre o evento) e achei bem divertido”, comenta. “É muito bom para as crianças, porque hoje em dia a maioria, no Natal, fica mais no celular. Amei e espero que tenha todos os anos”.

Já a comerciante Mirely Alves, 33, afirma que a praça realmente virou um “mundo encantado”. A paraibana, que mora há nove anos na Capital cearense, acompanha a chegada do Papai Noel ao lado da filha, Mariane, de 2 anos de idade.

“Eu passo mais o dia em casa e à tarde vou à loja. Quando tem essas oportunidades assim, saio com ela para espairecer”, diz Mirely. “Está muito encantado mesmo, maravilhoso. Tanto aqui como na Praça do Ferreira, tá? A decoração está muito encantada mesmo”.

Os dois equipamentos, localizados no Centro, fazem parte de obras de revitalização no bairro. A Praça do Ferreira teve sua solenidade de entrega na noite do dia 26 de novembro, após quatro meses de intervenções.

“É um momento importante para todos nós cristãos, celebrando o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Nós estamos denominando aqui, no Natal, a Cidade Encantada da Criança: É dessa forma que a gente quer celebrar todo mês de dezembro e convidamos os fortalezenses a comparecer”, completa o prefeito Evandro Leitão (PT).

Programação: Natal na Cidade da Criança



Casa do Papai Noel

Aberta diariamente, das 16h30min às 19h30min

Espetáculo teatral ao longo da Cidade da Criança

12 e 19 de dezembro

Às 18h, logo após o acender das luzes

Coral Natalino

Apresentação especial nos dias 05 e 13 de dezembro, às 18h

Trilha Sonora Natalina

Som ambiente temático pelo parque