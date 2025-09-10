Cidade da Criança: espaço de reconexão com a natureza no Centro de Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-09-2025: Movimentação na Cidade das Crianças, após reforma. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

No pique das 12 horas de uma sexta-feira, o Centro seria, em tese, o último lugar onde encontrar paz em Fortaleza. Cercada pelas ruas General Bezerril, Pedro I, Pedro Pereira e pela avenida Visconde do Rio Branco, a Cidade da Criança é um anexo suspenso no caos urbano. Próximo ao Terminal José de Alencar e de frente para a Igreja Sagrado Coração de Jesus, ao adentrar o endereço da avenida Visconde do Rio Branco, número 922, os sons que predominam são o canto dos pássaros e o movimento das árvores ao vento.

Reinaugurado em agosto, após revitalização, o "Parque das Crianças", como é conhecido, oferece academia ao ar livre e pequenos parques e bicicletário infantis cercados por casas temáticas coloridas. Casa do Artelier, Casa das Oficinas Criativas, Casa da Tecnologia, Casa da Imaginação, Casa da Cidadania - onde está instalada a Guarda Municipal - Casa do Café, Casa do Cespi e projetos da Funci e um Castelinho, onde existe um memorial sobre a história do espaço público, conforme divulgado pela Prefeitura de Fortaleza, povoam o espaço como uma pequena cidade à parte da capital.

A estrutura interna das casas, cada qual dedicada a um tipo de atividade educativa ou artística, entretanto, é um mistério para o público geral. As "casinhas coloridas", segundo informação enviada ao O POVO pelo gabinete da primeira-dama, são dedicadas ao uso pedagógico e "abertas para as escolas praticarem". Em datas especiais, como o Dia das Crianças, vão funcionar para a população. Nas manhãs de domingo, o equipamento recebe programação com música, palhaçaria e sessão de cinema. Em breve, também segundo informação da assessoria, o cadastro de reconhecimento facil, que está sendo implantado, estará funcionando para acesso ao local.

Por trás da aparência conservada, a tintura nova esconde mais história do que parece. Não à toa, a Cidade da Criança é considerada Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza desde 1991. Construído em volta da Lagoa do Garrote, o Parque da Liberdade, como era chamado, em alusão à libertação de escravizados, começou a ser levantado em 1890.

Funcionando como uma escola para crianças entre 3 e 7 anos, a Cidade da Criança foi instituída em 1936 e levou à construção de novos espaços voltados para oferecer atividades físicas e sociais aos estudantes. Mas, em 1922, antes de ser Cidade da Criança, o local chegou a ser chamado de Parque da Independência, fazendo referência à

Independência do Brasil.

Em 2021, o local havia passado por uma revitalização. Existente há mais de 100 anos, o equipamento ganhou piso, instalação de mobiliários urbanos, iluminação de Led, restauração de esculturas e outras intervenções. Neste ano, como parte de um projeto de revitalização do Centro, a reforma deu conta da reformulação das mini praças internas do parque, pintura do muro, reestruturação dos prédios históricos e recuperação dos banheiros públicos, dos bancos e da luminária.

Com seguranças espalhados pelo ambiente, alguns monitores também ficam à disposição das crianças, próximos aos brinquedos. Escorregadores baixos, um escalador, balançadores e até um "labirinto sensorial" - que, na verdade, é só um labirinto normal -, mesmo em horário escolar, atraem crianças acompanhadas dos pais. Entre o lago e as casas e brinquedos coloridos, também se destaca uma jaula cinzenta onde, conforme a placa sinaliza, vivia uma onça no antigo zoológico.

Um prato cheio para as selfie, o local "instagramável" desperta os cliques dos celulares de adultos. Estes, aglomerados em maior parte na lanchonete do Sesc, alojada na Casa do Café. Na sexta-feira, 5, quando O POVO visitou o local, os adultos concentravam-se na casinha lilás próxima à entrada pela avenida Visconde do Rio Branco. Alguns aglomerados nas mesinhas para o "coffee break" de um evento que acontecia na região, outros que já entram no espaço com um foco: o almoço.

"Até o lago tá mais limpo", observou uma pessoa que atravessava o equipamento, que tem lixeiras espalhadas pelos cantos e vendedores ambulantes ao redor, do lado de fora. Uma funcionária de serviços gerais do equipamento, descansando à sombra das folhas, comentou que o local, antes à mercê da deterioração e da falta de iluminação e segurança, virou o cenário de um piquenique à beira do lago, em meio às castanholas, oitis e outras árvores. Fazendo um giro pelo local, só as extremidades do espaço, mais próximas às vias de acesso, fazem voltar à memória que a localização do Parque das Crianças ainda é no, a depender do horário, caótico Centro de Fortaleza.





Cidade da Criança

Onde: entrada pela Avenida Visconde do Rio Branco, 922 - Centro

entrada pela Avenida Visconde do Rio Branco, 922 - Centro O que: aberto ao público

aberto ao público Quando: de segunda-feira a sexta-feira, de 11h às 13 horas e de 17h às 19 horas, aos sábados e domingos, de 7h às 19 horas

de segunda-feira a sexta-feira, de 11h às 13 horas e de 17h às 19 horas, aos sábados e domingos, de 7h às 19 horas O que: visitas escolares e de instituições públicas e privadas

visitas escolares e de instituições públicas e privadas Quando: segunda-feira a sexta-feira, de 8h às 11 horas e de 14h às 17 horas.



