Advogada indígena do povo kanindé é nomeada chefe de gabinete da Funai

Foto: Reprodução/Instagram Milena Kanindé ￼MILENA é indígena kanindé, advogada e mestranda em Direito pela UNB

A advogada indígena Milena Kanindé O povo kanindé está situado, principalmente, nos municípios de Canindé e Aratuba, na região da serra de Baturité. , de 27 anos, foi nomeada chefe de gabinete da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) pela ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara. Nomeação foi publicada nesse dia 16 de dezembro.

Milena, que também é mestranda em Direito pela Universidade de Brasília (UnB), já exercia o cargo de chefe de gabinete da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) desde fevereiro de 2024.

Antes, Milena prestou assessoria para a Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará (Fepoince) e Associação para Desenvolvimento Local Co-Produzido (Adelco). Ela também presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos Indígenas da OAB/CE.

A advogada é indígena do povo kanindé da Aldeia Fernandes, localizada em Aratuba, município do Maciço de Baturité. Milena colaborou na implantação do Primeiro Escritório de Advocacia Popular Indígena do Brasil, o Escritório Ybi, cumprindo a missão de apoiar os povos indígenas com ações de formação, acompanhamento processual e litigância jurídica.

Protagonismo indígena no Governo Federal

Para ela, essa nomeação reforça o papel importante do protagonismo indígena na gestão do Governo Federal, nessa nova relação do Estado Brasileiro com os povos indígenas do País.

"Estamos fazendo história com a primeira mulher indígena a presidir a Funai (Joênia Wapichana), a ter o primeiro Ministério dos Povos Indígenas, conduzido pela Ministra Sônia e ter pela primeira vez uma Secretaria de Saúde Indígena, também conduzida por alguém que vem do território, o meu conterrâneo cearense, Weibe Tapeba, que também tem feito um trabalho belíssimo a frente da Sesai", celebra.

"A agenda de regulamentação de terras indígenas no País é uma realidade, fruto desse compromisso institucional da Funai", destaca ainda.

Para o secretário de Saúde Indígena, o também cearense Weibe Tapeba, a nomeação de Milena Kanindé é "uma conquista que reconhece sua trajetória de luta, compromisso e dedicação incansável à defesa dos direitos dos povos indígenas".

"Que essa nova missão seja guiada pela força ancestral, pela sensibilidade no diálogo e pelo compromisso com a construção de políticas públicas que respeitem e fortaleçam os povos originários do Brasil", afirmou o secretário.