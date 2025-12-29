Disputado por facções, Canindezinho registra 3 homicídios em uma semana

Foto: Reprodução/Redes Sociais ￼CANINDEZINHO e entorno são disputados pelo TCP e o CV

Um homem foi morto a tiros no Jardim Fluminense, comunidade localizada no bairro Canindezinho, em Fortaleza, na madrugada deste domingo, 28. Foi mais um episódio de violência na região, que registra uma disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

Na manhã desse sábado, 27, um motorista por aplicativo já havia sido esfaqueado no Canindezinho. Há a suspeita de que ele foi surpreendido por criminosos após trafegar pela região com vidros levantados.

“Ele foi socorrido para uma unidade médica”, informou em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). “O veículo da vítima foi localizado e encaminhado para uma unidade plantonista da PCCE (Polícia Civil do Estado)”.

Já com relação ao homicídio desta madrugada, a SSPDS divulgou que o crime ocorreu em plena via pública e que a vítima ainda não foi identificada. “O caso é investigado pela 9º Delegacia de Polícia Civil de Homicídios e Proteção à Pessoa”, consta na nota enviada pela pasta.

Com o crime deste domingo, foi, pelo menos, o terceiro homicídio ocorrido no Canindezinho em menos de uma semana. Na segunda-feira, 22, uma mulher foi assassinada na Rua Pedestre VI. Um dia depois, foi a vez de um homem ser morto na Rua Pedestre IV.

No Canindezinho, age o TCP, mas o CV tem buscado dominar a região também. Nos últimos dias, diversos vídeos têm mostrado integrantes do CV comemorando a expansão da facção para comunidades dos bairros Mondubim, Parque Santa Rosa e Siqueira que, antes, registravam a atuação do TCP.

Também nesses bairros, episódios de violência foram registrados nos últimos dias. Como O POVO já havia mostrado, de 18 a 23 de dezembro, oito homicídios foram registrados nos bairros Parque São José, Mondubim, Novo Mondubim, Siqueira, Conjunto Esperança e Canindezinho.



Essa região tem recebido diversas ações policiais, que contaram, inclusive, com apoio de helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará (Ciopaer). Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) informou que o policiamento no bairro Canindezinho é realizado por meio do 21° Batalhão.

“Há, diuturnamente, policiais militares em viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Força Tática (FT), além do motopatrulhamento”, informou a corporação.

“A área conta ainda com policiamento em serviço extraordinário e com o reforço do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e Comando de Policiamento de Choque (CPChoque)”.

Na quarta-feira, 24, um homem de 24 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso em um imóvel abandonado na Rua Lourdes de Leite. Com ele, a PM-CE apreendeu cerca de 100 gramas de cocaína, aproximadamente 750 gramas de maconha, 25 comprimidos de ecstasy, 44 frascos de “loló”, duas balanças de precisão, embalagens utilizadas para o acondicionamento de entorpecentes e a quantia de R$ 30 em espécie.