Do Mondubim ao Siqueira: o novo epicentro da disputa entre facções em Fortaleza
Foto de Lucas Barbosa
Jornalista formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Atua em redações desde 2014, quando participou do programa Novos Talentos, no O POVO. É repórter do caderno de Cidades, onde tem ênfase na cobertura de segurança pública. Escreve ainda para Esportes O POVO. Mestrando em Avaliação de Políticas Públicas, na UFC.

Lucas Barbosa cidade

Desde quinta-feira, 18, ao menos oito homicídios foram registrados na região, que se tornou um dos poucos redutos do TCP na Capital e, por isso, passou a ser cobiçada pelo Comando Vermelho
Integrantes do Comando Vermelho celebraram no último fim de semana (20 e 21 de dezembro) avanços que a facção teria feito nos bairros Mondubim e Parque São José (Foto: Reprodução)
A região de Fortaleza que se estende do bairro Mondubim ao Siqueira — englobando Aracapé, Canindezinho, Conjunto Esperança, Novo Mondubim, Parque Santa Rosa, Parque São José e Parque Presidente Vargas — tornou-se, nos últimos dias, uma das mais deflagradas zonas de confronto entre as facções criminosas que atuam na Capital — clique aqui para ver o mapa dos bairros de Fortaleza.

Da última quinta-feira, 18, até esta terça-feira, 23, pelo menos, oito homicídios foram registrados nessa região. Somente na segunda-feira, 22, e no início desta terça-feira, 23, ocorreram quatro desses crimes. Foram os casos:

  • 18 de dezembro — Homicídio na comunidade da Vertical, no Parque São José
    19 de dezembro — Homicídio na comunidade da GDD, no bairro Mondubim
    21 de dezembro — Homicídio no Novo Mondubim
    21 de dezembro — Homicídio no Siqueira
    22 de dezembro — Homicídio no Conjunto Esperança
    22 de dezembro — Homicídio no Jardim Fluminense, no bairro Canindezinho
    23 de dezembro — Achado de cadáver no Mondubim
    23 de dezembro — Homicídio no Jardim Fluminense, no bairro Canindezinho

Por trás do conflito, para variar, está a rivalidade entre o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP), facção fluminense que absorveu a extinta Guardiões do Estado (GDE).

No último fim de semana, vídeos que circularam nas redes sociais mostraram integrantes do CV comemorando — principalmente com foguetório — o avanço da facção sobre comunidades do Parque São José e do Mondubim.

Mas o que explica o acirramento da disputa entre as duas facções nos bairros que integravam a antiga Regional V? Parte da explicação está no fato de que o Parque Presidente Vargas se tornou um dos principais redutos do TCP em Fortaleza, como O POVO mostrou em setembro.

Foi no Parque Presidente Vargas que Yago Steferson Alves dos Santos, o "Yago Gordão", estabeleceu as bases de sua atuação criminosa. Yago foi um dos fundadores da GDE e é o único dos chefes máximos da extinta facção cearense que ainda permanece em liberdade — atualmente, ele estaria fora do Brasil após obter um alvará de soltura em dezembro de 2024.

Livre, Yago foi o principal articulador da metamorfose que levou a GDE a se tornar o TCP, processo que ocorreu após a facção cearense perder, paulatinamente, para o CV diversas áreas onde mantinha influência em Fortaleza, como o Papicu, o Lagamar e o Vicente Pinzón.

Parte dessas perdas foi selada em setembro último, mesmo mês em que a GDE virou TCP. Diante desse cenário, a faixa que vai do Siqueira ao Mondubim tornou-se um dos últimos bastiões do TCP na Capital — ao lado da comunidade da Colônia, na Barra do Ceará, e de partes do Vila Velha e do Jangurussu.

O CV passou a mirar essas áreas com mais afinco, visando estabelecer, de vez, sua hegemonia na Capital. Na antiga Regional V, a facção já atua em algumas comunidades do Bom Jardim e da Vila Manoel Sátiro.

De setembro para cá, dois triplos homicídios foram registrados nos bairros Canindezinho (em 7 de novembro) e Granja Lisboa (em 18 de outubro), ambos os crimes decorrentes do enfrentamento entre CV e TCP.

Com isso, a Área Integrada de Segurança (AIS) 9 — que abrange Aracapé, Canindezinho, Conjunto Esperança, Jardim Cearense, Maraponga, Mondubim, Novo Mondubim, Parque Presidente Vargas, Parque Santa Rosa, Parque São José, Planalto Ayrton Senna, Prefeito José Walter e Vila Manoel Sátiro — passou a figurar entre as mais violentas de Fortaleza.

Ao todo, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divide a Capital em 10 Áreas Integradas de Segurança, sendo que Granja Portugal, Bom Jardim, Granja Lisboa e Siqueira integram a AIS 2 — clique aqui para saber onde fica cada uma das AIS de Fortaleza.

Desde 2021, a AIS 3 — onde estão Ancuri, Barroso, Coaçu, Conjunto Palmeiras, Curió, Guajeru, Jangurussu, Lagoa Redonda, Messejana, Parque Santa Maria, Paupina, Pedras e São Bento — lidera os índices de violência letal em Fortaleza.

Em 2025, porém, as AIS 3 e 9 apresentam números de homicídios semelhantes. Dependendo do que ocorrer nos últimos dias do ano, a região de Canindezinho, Conjunto Esperança e Mondubim pode ultrapassar a região de Grande Messejana, Jangurussu e Conjunto Palmeiras.

Até o último dia 17 de dezembro, dados da SSPDS indicavam que os 139 homicídios ocorridos na AIS 3 faziam dessa região a mais violenta de Fortaleza em 2025. A AIS 9, porém, vinha logo em seguida, com 137 assassinatos.

Diante desse deslocamento da mancha de homicídios para oeste — da AIS 3 para as AIS 2 e 9 —, resta saber quais serão as respostas da SSPDS.

Foto do Lucas Barbosa

Um olhar analítico na segurança pública do Ceará e do mundo. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

