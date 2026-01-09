Arroz e tomate puxam queda de 7,9% na cesta básica de Fortaleza, em seis meses

Foto: Reprodução/Erwin Wodicka/Adobe Stock O relatório destaca que o conjunto de alimentos essenciais na capital cearense custava R$ 677, exigindo mais de 98 horas de trabalho de quem recebe o salário mínimo

O valor da cesta básica em Fortaleza registrou uma queda semestral de 7,9%, puxada principalmente pela redução nos preços do tomate e do arroz, segundo dados da Pesquisa Nacional de Preços da Cesta Básica de Alimentos referentes à comparação entre junho e dezembro de 2025.

Segundo a análise, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o tomate apresentou a maior redução do período, com retração de 40,83%.

Em valores nominais, o custo de 12 kg do produto caiu de R$ 115,80, em junho, para R$ 68,52, em dezembro.

O arroz também teve papel de destaque, com queda de 18,36% no semestre. O preço de 3,6 kg passou de R$ 22 para R$ 17,96 no mesmo intervalo. Já a farinha registrou redução de 9,20%.

O feijão também apresentou declínio no período semestral, embora em menor intensidade com queda de 6,64%.

Acumulado de 12 meses

No recorte anual, entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, o arroz e o feijão continuam liderando as quedas de preço. O arroz acumulou redução de 33,82%, enquanto o feijão recuou 13,59%.

Na variação mensal, de novembro para dezembro de 2025, o feijão (-3,04%) e o arroz (-2,76%) também figuraram entre os principais responsáveis pela diminuição do custo da cesta.

Fatores que explicam a queda

A redução no valor da cesta básica foi puxada principalmente pelo arroz, cuja queda de preços resultou da combinação entre excesso de oferta, com safra recorde em 2025, e demanda enfraquecida, tanto no mercado interno quanto no externo.

O aumento da oferta global do grão também contribuiu para a pressão de baixa nos preços.

Já tomate e farinha atuaram como importantes aliviadores do orçamento ao registrar recuo nos preços médios praticados no mercado ao longo do período.

Com isso, o valor da cesta básica em Fortaleza caiu de R$ 735,11, em junho, para R$ 677, em dezembro de 2025.

Impacto no salário mínimo

Em dezembro, o custo da cesta básica correspondeu a 48,21% do salário mínimo líquido, estimado em R$ 1.404,15 na capital cearense.

O salário mínimo necessário para sustentar uma família de quatro pessoas foi calculado em R$ 7.106,83, o equivalente a 4,68 vezes o salário mínimo vigente, fixado em R$ 1.518.

Anvisa proíbe fórmula infantil com risco de contaminação por toxina | O POVO NEWS

