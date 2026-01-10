VLT Ramal Aeroporto tem 90% das obras concluídas

Foto: FCO FONTENELE ￼PRAZO atual para conclusão das obras é no fim de 2026

O ramal do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que conecta a estação Expedicionários e a entrada principal do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, conta com 90% das obras concluídas, segundo informou o Governo do Estado do Ceará.

Com extensão de 2.430 metros, dos quais 500 metros serão em trecho elevado, o trecho vai ligar a Linha Nordeste, por meio da Estação Expedicionários, com o Aeroporto Internacional de Fortaleza, fazendo com que 35 mil pessoas por dia possam acessar o destino.

“Isso significa que o turista que desembarcar em Fortaleza poderá se deslocar diretamente para várias regiões da cidade, incluindo a Beira-Mar”, destacou ao O POVO Hélio Winston Leitão, secretário da Infraestrutura do Ceará.

A conclusão das obras ainda resulta em mais de 2 mil metros de via conectando as linhas de VLT em Fortaleza, segundo projeção já mencionada pelo Estado.

Inicialmente prevista para 2022, com orçamento de R$ 46 milhões, as obras foram prorrogadas para o fim de 2023 e depois para o fim de 2024, com orçamento atualizado para R$ 82 milhões. Hoje, o prazo para a conclusão da obra toda é o fim de 2026. Já a execução financeira já está em 79%.

Entre os objetivos destacados pelo secretário da Infraestrutura também está o acesso aos habitantes de Fortaleza a equipamentos locais, facilitando o deslocamento na Capital.

“Conseguimos aliar mobilidade urbana com um grande polo esportivo e cultural de 18 mil metros quadrados, que será entregue juntamente com essa obra e beneficiará milhares de pessoas no entorno”,

Ele se refere ao projeto de urbanização do entorno da Estação Expedicionários, que conta com a construção de areninha, quadra poliesportiva, quadra de beach tênis, parque para crianças, playground com piso emborrachado, pista de skate, anfiteatro, iluminação e paisagismo.



