Homicídios caem no Ceará, mas números seguem altos

Foto: Eronildo Brito/TVM Ato na Beira Mar de Fortaleza contra os casos de violência contra a mulher e feminicídio/ 7/12/2025

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou na quinta-feira, 8, que os homicídios caíram 7,7% no Ceará em 2025 na comparação com 2024. Trata-se de uma boa notícia, claro, mas que não pode, por outro lado, mascarar algumas realidades.

A primeira é a de que os índices de assassinatos no Estado seguem muito altos. Foram 3.272 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), o que representa uma média de quase nove homicídios por dia.

Até o mês de novembro, os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública indicavam que o Ceará era o estado com a maior taxa de assassinatos do País, levando em conta a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Além disso, a redução no número de CVLIs em 2025 se dá dentro de um comparativo com 2024, um ano bastante violento — tanto que levou à demissão do então secretário Samuel Elânio.

Na comparação com 2022 e 2023, o resultado do ano passado já não é tão positivo: há um aumento de 1,68% — tanto em 2022, quanto em 2023, foram registrados 2.970 homicídios. Outro ponto de destaque é que a redução não foi registrada em todas as regiões.

Na Capital e no Interior, houve, respectivamente, queda de 11 e 8,2%, mas, nos municípios da Grande Fortaleza, o aumento foi de 5,86%.

Por esses e outros pontos, a diminuição anunciada em 2025 só é boa notícia, se muito, se tratada como o primeiro passo de uma longa jornada até o Ceará reduzir, de fato, os números alarmantes de homicídio.



