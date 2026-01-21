Barco catamarã naufraga na Praia do Mucuripe, em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES ￼O CATAMARÃ estava atracado na costa

Uma embarcação do tipo catamarã naufragou na manhã desta segunda-feira, 19, na Enseada do Mucuripe, em Fortaleza. Segundo o Centro de Coordenação e Controle da Autoridade Marítima da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE), não foram encontrados tripulantes, passageiros ou combustível a bordo do catamarã após o acidente.

LEIA TAMBÉM | Após 7 meses, carnaúbas na Beira Mar não foram replantadas



Moradores comentam sobre naufrágio de embarcação

Morador do Mucuripe há 50 anos, o pescador Roberto Moreira de Freitas conta que até o momento, o catamarã foi o terceiro naufrágio que ele tem conhecimento. "É por conta das pedras [o incidente]. Quando o mar tá secando, você encontra dificuldade para navegar", explica.

Em situação de rua, Angélica do Nascimento, 37, conta que estava presente no momento em que o catamarã começou a naufragar: "Eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque a linha vermelha do barco começou a sumir [afundando] e não pode sumir dentro da água", explicou. Ela relata que uma equipe veio parar tentar reflutuar o barco, porém não obtiveram sucesso.

O vendedor ambulante Gleison Braga, 36, atua na orla do Mucuripe há mais de duas décadas, e conta que não ficou sabendo do naufrágio.

"Não ouvi nem falar. Ninguém comentou [comigo], nem clientes e nem colegas de trabalho", relata surpreso.

Um marinheiro de convés aposentado, que não quis se identificar, conta que trabalhou na embarcação que naufragou durante 5 anos. "Quando cheguei pela manhã já estava assim [naufragado]".

Segundo ele, o dono da embarcação acionou mergulhadores para tentar recuperar o barco. "Daí vão levar pro seco para consertar e botar para funcionar".

Conforme o ex-marinheiro, a catamarã não estava funcionando em atividades de alto-mar, e permanecia atracado na costa. "O dono começou a fazer modificações nele (...) Já veio mergulhador, a capitania também foi lá [pela manhã], já está tudo encaminhado", afirmou.

Confira registros da embarcação naufragada no Mucuripe:

Segundo a Marinha do Brasil, a embarcação é identificada como “Catamanu”. Os militares entraram em contato com o proprietário, que informou que realizará a reflutuação do barco.

Um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do ocorrido.



Questionada sobre as razões do naufrágio, a Marinha do Brasil informou que a "demanda está em trâmite". A matéria será atualizada quando houver retorno.

Procurado pelo O POVO, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) informou que "não foi acionado" para a ocorrência.

(Colaborou Bárbara Mirele/especial para O POVO)