Câmara de Vereadores de Fortaleza será no local do antigo Mucuripe Club

Foto: Cmfor/divulgação MAQUETE 3D ilustrativa da Câmara Municipal de Fortaleza. A obra deve ser concluída em até três anos

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) terá nova sede no local do antigo Mucuripe Club, no Centro.

O anúncio foi feito na manhã deste sábado, 31, pelo presidente da Casa, o vereador Leo Couto (PSB), durante a primeira edição do programa Nossa Casa é de Todos em 2026, realizado no Passeio Público, no Centro.

Emocionado, Couto lembrou que foi o pai dele, ex-vereador José Maria Couto, quem transferiu a sede da CMFor para o local atual, na avenida Thompson Bulcão, no bairro Luciano Cavalcante. Couto era presidente da Câmara quando a construção do atual prédio começou. Quando a inauguração ocorreu, em 2004, o presidente era Carlos Mesquita.

Esta é a terceira geração da família que preside a Câmara, visto que Gerôncio Bezerra, avô de Leo, também presidiu a Casa.

Ao lado do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT), Couto apresentou um vídeo mostrando como ficará a nova sede.

Veja vídeo divulgado pela Câmara:

Nova Câmara Municipal de Fortaleza será no local do antigo Mucuripe Club, próximo à avenida Leste Oeste, em frente ao Passeio Público e nas proximidades do Dragão do Mar e da Sefaz. Veja vídeo https://t.co/fBC6m0VMu6 pic.twitter.com/KSuL1j41um — Jogo Político (@jogopolitico) January 31, 2026

O Mucuripe Club foi uma tradicional casa de shows, que teve último endereço na região de galpões em frente ao Passeio Público e próxima à Santa Casa de Misericórdia, à Secretaria da Fazenda e ao Centro Cultural Dragão do Mar.

Câmara mais próxima do povo

Couto, Leitão e Elmano destacaram o fato de a CMFor passar a estar mais próxima da população. O prefeito apontou que aproximadamente 100 linhas de ônibus passam próximo do local diariamente, o que facilitará bastante o deslocamento até lá.

Evandro destacou também que a mudança faz parte de um plano de revitalização do centro da cidade, alinhado entre a Câmara, a Prefeitura e o Governo do Estado. O objetivo é colocar os vereadores mais perto do povo, facilitando o acesso para moradores de bairros periféricos.

“O prefeito falou em linhas de ônibus, mas eu vou falar de carro mesmo. Você do Bom Jardim até a Câmara Municipal, pelo menos 45 a 50 minutos. De ônibus, você vai demorar pelo menos 1h30min. Então, a Câmara realmente é muito distante dos bairros mais periféricos da nossa cidade”, afirmou, lembrando que o novo local trará empregos para a região, que passará por grande revitalização, ganhará mais segurança, com mais pessoas utilizando os espaços públicos.

Veja imagens do projeto:

Maquete 3D ilustrativa do projeto da sede da nova Câmara Municipal de Fortaleza, no local do antigo Mucuripe Club Crédito: CMFor/divulgação Maquete 3D ilustrativa do projeto da sede da nova Câmara Municipal de Fortaleza, no local do antigo Mucuripe Club Crédito: CMFor/divulgação Maquete 3D ilustrativa da Câmara Municipal de Fortalela, no local do antigo Mucuripe Club Crédito: Cmfor/divulgação

Couto conta que a volta ao Centro é vista como um resgate histórico e cultural. “A gente pensa na Câmara daqui a 50 anos. A Câmara está vindo para o centro da nossa cidade, onde nasceu, para nunca mais sair”, disse.

Ele lembrou que, desde o início de 2025 um grupo de trabalho vem elaborando um projeto para a mudança da sede, fazendo estudos de locais possíveis, resgatando a parte cultural da região e dando uma estrutura física adequada ao trabalho dos vereadores.

“Hoje, os gabinetes (dos vereadores), por exemplo, não têm nem banheiro”, destacou. O pessebista falou que a ideia de levar a CMFor para o Lord Hotel, ao lado do Theatro José de Alencar, foi considerada, mas descartada após análise, devido a complicações logísticas, como trânsito e linhas de ônibus.

Aspectos financeiros e jurídicos

Durante a obra, que deverá ser concluída em até três anos, não haverá pagamento de aluguel pelo local. Couto explicou que a aquisição será feita via permuta entre o terreno da atual sede da Câmara e o prédio do antigo Mucuripe Club.

O presidente informou que a própria Câmara deverá arcar com 100% dos custos das obras, utilizando recursos próprios economizados. Ele citou cerca de R$ 70 milhões devolvidos à prefeitura desde 2021.

“Nós temos um anexo que a gente gasta quase e R$ 1 milhão por ano, na frente da Câmara. Nós temos hoje um estacionamento que a gente também tem um custo”, destacou, lembrando ainda que existe a intenção de incorporar um prédio vizinho, da Sefaz, para ampliar os serviços da Casa.

O projeto prevê um prédio de três andares com um plenário 360 graus no alto da edificação. Haverá mais gabinetes, uma praça com anfiteatro, um museu e um restaurante.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 31.01.2026: Vereadores(as) Aglaylson, Mari Lacerda, Deputado Federal Luiz Gastão, Chagas Vieira - Sec Casa Civil, Elmano de Freitas - Governador do Estado do Ceará, Evandro Leitão - Prefeito de Fortaleza, Léo Couto - Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza., Vereador Leo Couto leva serviços ao Passeio Público - Praça dos Mártires (R. Dr. João Moreira, Centro), e anuncia local da nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A mudança, explicou Couto, resolve problemas estruturais da sede atual, que não suportaria intervenções modernas como a instalação completa de painéis solares. O projeto já foi discutido com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), especialmente devido ao encontro de peças arqueológicas de uma antiga ferrovia no local.

O processo licitatório deve ser finalizado até o meio de 2026, com o início das obras previsto para o segundo semestre do ano, devendo durar "de dois a três anos”. Durante todo o processo de construção, os vereadores permanecerão na sede atual trabalhando normalmente.

Veja imagens do antigo Mucuripe Club, quando em funcionamento:

Fila para comprar ingressos no antigo Mucuripe Club, local onde será construída a nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza Crédito: André Salgado, em 6/4/2013 Fila para comprar ingressos no antigo Mucuripe Club, local onde será construída a nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza Crédito: André Salgado, em 6/4/2013 Snopp Dogg, durante apresentação no Ceará Music, no Mucuripe Club, em 7/11/2011 Crédito: Davi Magalhaes/divulgação

Sedes da Câmara Municipal de Fortaleza

A primeira sede da Câmara de Fortaleza ficava a antiga Praça do Conselho, a praça Caio Prado, atual Praça da Sé, em frente à Catedral. Era a primeira praça de Fortaleza, o núcleo em torno do qual Fortaleza se organizava, nas imediações do Forte de Nossa Senhora da Assunção, hoje 10ª Região Militar. Na época, a Câmara era composta pelos chamados "homens bons", a elite colonial — proprietários de terra, clero, milícia e, se houvesse, a nobreza. Na tradição portuguesa, a Câmara acumulava a função de Poder Executivo. O mesmo prédio muitas vezes também abrigava a cadeia — as tradicionais casas de câmara e cadeia, algumas preservadas pelo Interior. Em Fortaleza, na Parangaba resta a antiga Casa de Câmara e Cadeia da antiga Vila de Arronches, prédio degradado e abandonado.

Depois a Câmara se instalou no palacete que havia sido residência do capitão-mor Antônio de Castro Viana, na atual praça General Tibúrcio, a Praça dos Leões. Em 1814, o local se tornou sede do governo da então província. O posteriormente chamado Palácio da Luz abrigou o Governo do Estado até a inauguração do Palácio da Abolição, em 1970. Hoje lá funciona a Academia Cearense de Letras.

O Poder Legislativo municipal também funcionou na antiga Rua dos Mercadores, 42 (atual Conde d'Eu, 560), onde hoje é o BNB Cultural.

Em 1833, a Câmara e a Casa de Correção se instalaram na chamada Intendência Municipal, que ficava na atual Praça do Ferreira, na rua Guilherme Rocha com Floriano Peixoto e uma frente para a Travessa Pará. Foi o primeiro sobrado de Fortaleza e a primeira edificação de tijolo e telha. Depois incêndio em 1939, o histórico local foi demolido. No local existiu uma pequena praça, separada da Praça do Ferreira pela Guilherme Rocha, que ainda tinha fluxo de veículos na época. Em 1949, foi ali construído o Abrigo Central, parada dos ônibus que iam até o Centro. Equipamento também já posto abaixo, em 1967.

A Câmara posteriormente passou pela Praça do Carmo e teve sede na rua Barão do Rio Branco, próximo à Santa Casa de Misericórdia.

Na década de 1970, passou para a pequena rua Antonele Bezerra, 280, no Meireles. Desde 2004, o Legislativo está na atual sede, na rua Thompson Bulcão, 830, no Luciano Cavalcante. O edifício começou a ser construído quando o presidente da Casa era o então vereador José Maria Couto, pai do atual presidente Leo Couto.

Colaborou Érico Firmo