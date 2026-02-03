Arquidiocese de Fortaleza celebra ordenação de novo bispo auxiliar

Foto: João Filho Tavares ￼ORDENAÇÃO episcopal do monsenhor Antonio Carlos do Nascimento foi realizada ontem

Na Catedral Metropolitana de Fortaleza, as pessoas lotam as entradas, onde posicionam as cadeiras de plástico no espaço restante. É a ordenação epicospal do monsenhor Antonio Carlos do Nascimento, na noite desta segunda-feira, 2, que impulsiona a chegada dos fiéis.

A cerimônia para o novo bispo auxiliar da arquidiocese foi presidida por dom Gregório Paixão, arcebispo metropolitano da Capital. Na ocasião, participaram como co-ordenantes o arcebispo emérito de Fortaleza, dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, e dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, bispo diocesano de Sobral.

“É um momento de profunda gratidão a Deus e ao mesmo tempo gratidão ao papa Leão XIV, que nos enviou esse irmão, e outro que será ordenado em Sergipe, para nos ajudar em todos os trabalhos que nós estamos realizando aqui”, relata dom Gregório Paixão. “Também recebemos um outro presente com a criação da diocese de Baturité”.

A arquidiocese de Fortaleza é composta por 31 municípios, incluindo 148 paróquias e seis áreas pastorais. Os bispos auxiliares são nomeados pelo papa com o objetivo de ajudar o bispo diocesano nas obrigações episcopais.

“Eu estou muito feliz porque Deus me escolheu para este ministério episcopal. Sou ainda mais feliz porque estou aqui para ajudar dom Gregório, auxiliando nesta arquidiocese de Fortaleza”, ressalta o monsenhor Antonio Carlos do Nascimento.

Ordenação oficializa monsenhor Antonio Carlos do Nascimento como bispo auxiliar

Ordenação epicospal do monsenhor Antonio Carlos do Nascimento aconteceu nesta segunda-feira, 2 Crédito: JoaoFilho Tavares/O POVO

Durante a solenidade, a oração de ordenação “é o momento em que a Igreja suplica a Deus que derrame sobre o eleito a plenitude do Espírito Santo”, aponta informe da arquidiocese. Em seguida, a unção da cabeça com o Santo Crisma é responsável por consagrar definitivamente o novo bispo.

“Espero na unidade, na fidelidade, exercer o ministério episcopal sempre na comunhão, buscando evangelizar e trazer expectativas para o povo de Deus, que tanto espera de nós como bispos”, completa Nascimento.

Seja nos momentos solenes ou acompanhando os cantos, iniciados com a melodia de “Sou bom pastor”, a catedral está repleta de fiéis. Um deles, para não perder a cerimônia, recusa a entrevista, mas oferece uma frase que sintetiza os seus sentimentos: “É um momento de profunda alegria e gratidão a Deus”.

Assistindo a ordenação próxima a uma das entradas, a consultora de imagem Ana Sophia Roque, 25, também está emocionada.

“É muito único e mexe com o nosso ‘ser Igreja’. Ver todo esse povo como um só aqui, para ver esse passo de oferta ainda maior do monsenhor. É um ganho tão grande para a arquidiocese de Fortaleza… Vamos ter mais um pastor ajudando Dom Gregório”, reflete.

A segunda ordenação epicospal para a arquidiocese acontece na sexta-feira, 6, nomeando o monsenhor Jânison de Sá Santos como bispo auxiliar. A cerimônia será presidida na Catedral Diocesana de Propriá, em Sergipe, estado de origem do religioso.