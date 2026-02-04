Ônibus com romeiros de Alagoas capota após Romaria em Juazeiro do Norte e deixa 16 mortos

Foto: Mychelle Santos / Diocese de Crato OCUPANTES do ônibus estiveram na Romaria das Candeias

Um grave acidente envolvendo um ônibus que transportava romeiros alagoanos que saíram de Juazeiro do Norte, onde participavam da Romaria de Nossa Senhora das Candeias, deixou pelo menos 16 pessoas mortas e várias feridas na manhã desta terça-feira, 3.

Entre as vítimas estão cinco homens, sete mulheres e quatro crianças, os nomes das vítimas não foram divulgados. Sinistro ocorreu em um trecho da rodovia AL-220, no município de São José da Tapera, no Sertão de Alagoas.

De acordo com informações confirmadas pelo Governo de Alagoas, o ônibus seguia com destino ao município de Coité do Nóia e transportava cerca de 60 ocupantes.

O acidente ocorreu nas proximidades do distrito de Caboclo, em uma área conhecida como “Curva do S”. Testemunhas relataram que o motorista teria perdido o controle do veículo, que saiu da pista e capotou.

Os sobreviventes foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e do Departamento Estadual de Aviação (DEA), sendo encaminhados para unidades hospitalares da região, onde seguem recebendo atendimento médico.

O Instituto de Criminalística de Arapiraca enviou duas equipes de peritos e auxiliares para realizar a perícia no local. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as causas do acidente.

Luto de três dias em Alagoas após acidente com romeiros que saíram de Juazeiro

Em razão da tragédia, o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), decretou luto oficial de três dias e afirmou que acompanha pessoalmente o trabalho das equipes de resgate e assistência às vítimas.

A Prefeitura de Juazeiro do Norte emitiu nota de pesar lamentando o ocorrido e se solidarizando com os familiares das vítimas. No comunicado, a gestão municipal destacou a ligação histórica da cidade com a fé e o acolhimento aos romeiros, expressando tristeza diante da tragédia e desejando pronta recuperação aos feridos.

As circunstâncias do acidente seguem sob investigação pelas autoridades competentes.

A Diocese do Crato emitiu nota de condolências: "Esses peregrinos, que vieram a Juazeiro do Norte como quem busca a luz, alimentaram sua fé na chama viva do Evangelho, encontrando em Jesus Cristo a esperança que não se apaga, mesmo diante da dor e do mistério da morte. Que Nossa Senhora das Candeias envolva com seu manto aqueles que choram, fortaleça os que sofrem e conduza à luz do Cristo Ressuscitado, nossa esperança segura".