Rádio Maria oficializa chegada a Fortaleza durante missa com arcebispo dom Gregório

FÁBIO Leão (esquerda), o arcebispo, dom Gregório Paixão (centro), e padre Warlen Reis

Com 93 estações em 82 países, a Rádio Maria expande oficialmente sua atuação no Brasil e chega a Fortaleza na frequência 97.1 FM. O anúncio foi celebrado concomitantemente à abertura do ano formativo no Seminário Arquidiocesano São José, na noite de quarta-feira, 4.

A emissora, voltada à oração e evangelização, foi criada em 1987, período em que a Associação Rádio Maria atuava em uma estação de rádio paroquial em Erba, no norte da Itália. Cerca de 31 anos depois, o projeto chegou ao território brasileiro, iniciando em Goiânia (GO), no ano de 2018, e obtendo a primeira frequência em 2022.

“Eu acho que a presença da Rádio Maria entre nós marca um momento de contribuir para as grandes reflexões, especialmente dos cristãos que aqui moram e naturalmente dos católicos, sobre toda a sabedoria que vem da palavra de Deus”, reflete o arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, responsável por presidir a solenidade.

Ao considerar o potencial da emissora na Capital, o líder religioso acrescenta que a rádio será “mais um instrumento de vigor para a felicidade que o cearense já tem e, ao mesmo tempo, uma graça de poder ouvir uma boa programação”.

O Ceará foi apontado como o segundo estado mais católico do Brasil, a partir de dados do Censo Demográfico Religiões 2022, compartilhado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No levantamento, 70,4% da população cearense se denominou Católica Apostólica Romana, atrás apenas do Piauí, com 77,4%.

A presença em Fortaleza foi estabelecida de modo experimental ainda em 2025. Anteriormente, a frequência chegou até Brasília (DF) e Carandaí (MG), na Arquidiocese de Mariana.

Chegada da Rádio Maria foi celebrada nesta quarta-feira, 4, no Seminário Arquidiocesano São José

Durante a celebração eucarística, os representantes nacionais estiveram presentes, incluindo o diretor-presidente da Rádio Maria Brasil, Fábio Leão, e o diretor editorial, padre Warlen Reis.

“Todo esse processo de programação de conteúdo hoje tem a sede em Goiânia, na qual a gente tem vários programas. E vamos trazer para Fortaleza agora, estamos em fase conclusiva do novo estúdio, teremos programas locais”, descreve Fábio Leão.

Com o auxílio do arcebispo, o grupo pretende avaliar, dentro do editorial proposto pela emissora, qual programa poderá ser produzido localmente e retransmitido ao redor do Brasil, seguindo as frequências e os aplicativos disponíveis.

A programação atual tem destaque para a transmissão da Santa Missa, o Santo Terço, Liturgia das Horas, catequeses, reflexões bíblicas e conteúdos voltados para a fé no cotidiano.

Além das ondas de rádio, o acesso à emissora também é facilitado por dispositivos móveis, como o celular ou tablet. Os fiéis podem baixar gratuitamente os aplicativos “Rádio Maria Brasil” e “Rádio Maria Play”, disponíveis em Android e iOS.

Outra opção é escutar os programas diretamente no site (www.radiomaria.org.br) ou solicitar a uma assistente de voz (como o sistema Alexa, da Amazon) para “Tocar Rádio Maria”.

O diretor-presidente não descartou parcerias com outras rádios religiosas da Capital. “A Rádio Maria, o seu carisma e a sua missão é essa, ser um instrumento a serviço da Igreja. E o primeiro instrumento que a gente tem é se colocar à disposição de todos os meios de comunicação, principalmente aqueles que são da mesma denominação”, diz.

Sobre a chegada em terras alencarinas, o diretor editorial, padre Warlen Reis, ressalta o acolhimento recebido pela Arquidiocese de Fortaleza — “Já nos abraçou”. E completa: “A presença, a participação dos ouvintes da Rádio Maria aqui em Fortaleza já começa a se manifestar. A gente consegue perceber o carinho, o cuidado de tantas pessoas com a nossa missão”.

