Ceará preenche 100% das vagas do Sisu 2026 com 14,5 mil aprovados

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil Ceará teve14.505 aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026

Com 14.505 aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, o Ceará preencheu todas as 14,2 mil vagas ofertadas no Estado, segundo levantamento do Ministério da Educação (MEC). Entre os cursos mais concorridos, Fisioterapia na Universidade Federal do Ceará (UFC) está na liderança.

O número de aprovados por unidade da Federação (UF), informou o MEC, pode ser maior que o total de vagas em alguns casos. “Tendo em vista que os aprovados são contabilizados pela UF da sede da instituição e as vagas ofertadas são contabilizadas pela UF do campus onde o curso é ofertado”, destaca o informe.

Considerando que cada candidato poderia selecionar até dois cursos, o Ceará registrou 199.536 inscrições. O resultado oficial do Sisu foi divulgado na quinta-feira, 29, e permanece disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Ceará preenche 100% das vagas do Sisu 2026: veja lista de cursos mais concorridos

De acordo com informações compartilhadas pelo ministério, o processo seletivo teve 271.064 candidatos aprovados no Brasil. Do total, 129.386 na ampla concorrência, 124.064 na modalidade de cotas e 18.339 por ações afirmativas das instituições de ensino superior.

No Ceará, além de Fisioterapia, o segundo e o terceiro cursos mais procurados foram, respectivamente, Administração, na UFC, e Medicina, na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

Veja lista completa dos 10 cursos mais concorridos:

Fisioterapia (Bacharelado/Integral) na Universidade Federal do Ceará (UFC), campus Fortaleza | 3.206 inscrições para 40 aprovados

Administração (Bacharelado/Noturno) na Universidade Federal do Ceará (UFC), campus Fortaleza | 4.916 inscrições para 80 aprovados

Medicina (Bacharelado/Integral) na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), campus fora de Sede - Baturité | 1.387 inscrições para 23 aprovados

Psicologia (Bacharelado/Integral) na Universidade Federal do Ceará (UFC), campus Fortaleza | 4.392 inscrições para 80 aprovados

Enfermagem (Bacharelado/Integral) na Universidade Federal do Ceará (UFC), campus Fortaleza | 4.080 inscrições para 80 aprovados

Psicologia (Bacharelado/Noturno) na Universidade Federal do Cariri (UFCA), campus Barbalha | 2.523 inscrições para 50 aprovados

Medicina (Bacharelado/Integral) na Universidade Federal do Cariri (UFCA), campus Barbalha | 4.004 inscrições para 80 aprovados

Psicologia (Bacharelado/Integral) na Universidade Federal do Ceará (UFC), campus Sobral | 2.185 inscrições para 50 aprovados

ABI - Educação Física (Área Básica de Ingresso/Integral) na Universidade Federal do Ceará (UFC), campus Fortaleza | 4.157 inscrições para 100 aprovados

Medicina Veterinária (Bacharelado/Integral na Universidade Federal do Cariri (UFCA), campus Crato | 2.071 inscrições para 50 aprovados



