Associação Caatinga, o legado continua...

Em função da ousadia empresarial de Herbert Johnson, que há 90 anos voou dos Estados Unidos ao Brasil em um hidroavião para um encontro com a carnaubeira cearense, fiz aqui (17/02) uma pequena homenagem a essa epopeia repetida seis décadas depois por seu filho Samuel que, em gratidão ao que a cera de carnaúba proporcionou à sua família e aos negócios das Ceras Johnson, instituiu um fundo patrimonial voltado para a conservação da Caatinga.

A partir da constituição deste fundo foi possível criar a Associação Caatinga, em 1998, entidade sem fins lucrativos que tem trabalhado intensamente na conservação da Caatinga, na difusão de suas riquezas, na promoção de educação ambiental, apoio a pesquisas, participação na implementação de políticas públicas e inspiração a pessoas e comunidades nos cuidados com a natureza e na produção sustentável.

Tenho muita satisfação de participar de toda a evolução desse legado que já criou em nosso Ceará mais de 30 unidades de conservação, e beneficiou cerca de 4.000 famílias com ações socioambientais apoiadas pela Associação Caatinga.

Não é à toa que a instituição já recebeu 12 prêmios nacionais e internacionais, tornando-se uma referência na proteção do bioma que lhe dá o nome. As ações da Associação Caatinga estão ancoradas a compromissos globais de sustentabilidade, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), Década de Recuperação dos Ecossistemas e Marco Global da Diversidade Biológica.

O trabalho sério e constante realizado pela Associação Caatinga perpetua o legado deixado pela família Johnson a nós cearenses, que podemos ver uma Caatinga protegida e com a geração de oportunidades para quem vive no semiárido. Ao longo desta jornada, muitos parceiros se juntaram a este propósito, sem os quais a instituição não conseguiria atingir tantos bons resultados.

Que muitas parcerias mais possam ser estabelecidas e consolidadas, trazendo novos frutos concretos para a conservação da Caatinga, possibilitando inclusive a replicação deste modelo de conservação para outros estados que abrigam esse bioma exclusivamente brasileiro. E o legado continua... n