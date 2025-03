Etice: 25 anos tornando o Ceará mais digital

A Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), criada em 24 de março de 2000, é uma empresa pública, do governo do Estado, que vem se destacando pela disponibilização de serviços para órgãos públicos e privados do Ceará e de outros estados, nas esferas federal, estadual e municipal. Aos 25 anos, suas soluções impulsionam a eficiência da gestão pública.



Um know-how estratégico, já que a infraestrutura digital e de dados no Ceará é uma das mais avançadas do Brasil. Fortaleza é um dos principais hubs de conectividade global, com uma rede de 16 cabos submarinos ligados à Europa, América do Norte, América Latina e África, com data centers de ponta. É conectividade de alta velocidade, crucial para setores como telecomunicações, finanças e mídia. A Etice gerencia o Cinturão Digital, com extensão de 5.800km, presente em 134 dos 184 municípios do Estado. A estrutura está sendo atualizada e chegará a todos os municípios e com mais velocidade.



As soluções contratadas por meio da Etice estão tornando o Ceará mais seguro, com serviços fornecidos para a Secretaria de Segurança Pública. A radiocomunicação atinge os 184 municípios, com mais de 760 mil chamadas/mês. O programa Meu Celular já devolveu mais de 4 mil dispositivos roubados. Já o Moto Segura permite rastrear motos furtadas. E o Reconhecimento Facial já foi adotado em estádios de futebol.

A Etice atua ainda no programa Ceará Mais Digital, para ampliar os serviços eletrônicos do Executivo. Além disso, o governo já inaugurou oito Salas Google em escolas públicas e deve chegar a 40. Serão também distribuídas 30 mil bolsas para cursos na plataforma.



Enfim, a Etice possui parcerias com as melhores empresas de TI do Brasil e do mundo e o formato mais rápido, seguro e transparente de contratação, com soluções em interoperabilidade, prontuário eletrônico, digitalização, videomonitoramento, controle de acesso, inteligência artificial, nuvem e segurança, antivírus e radiocomunicação, dentre outros. Sempre seguindo a diretriz do governador Elmano de Freitas de avançar no processo de tornar o Estado cada vez mais digital.