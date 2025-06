Ceará investe em IA: Risco ou Estratégia?

A Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) e a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) anunciaram recentemente a iniciativa de desenvolver sua própria inteligência artificial (IA) generativa. A decisão visa impulsionar a inovação e o desenvolvimento tecnológico do Ceará, levantando questões importantes sobre o papel dos governos nesse novo cenário tecnológico.

Historicamente, projetos tecnológicos liderados por governos em áreas dominadas pelo mercado privado costumam fracassar, resultando em desperdício de recursos e frustração. Exemplos como o Trem-Bala brasileiro e o Healthcare.gov nos EUA evidenciam isso, sendo prejudicados por burocracia, falta de flexibilidade e dificuldade em atrair talentos. Em contraste, o mercado privado, movido pela competição e pelo lucro, se destaca pela agilidade e inovação, como demonstram Apple, Microsoft, Tesla e Google, que transformaram diversos setores com seus produtos e serviços.

A criação de uma IA generativa pelo Ceará pode parecer arriscada, mas o governo defende a iniciativa como uma solução para demandas em saúde, educação e segurança, além de impulsionar a economia e gerar empregos. Para isso, é essencial adotar uma abordagem estratégica com investimentos em pesquisa, ambiente regulatório favorável e parcerias com universidades, startups e empresas. A IA própria pode trazer benefícios como autonomia tecnológica e inovação, mas requer investimentos, talentos qualificados e cuidados com segurança e privacidade dos dados.

O Ceará pode se inspirar no programa "Brasil Semicondutores", que incentiva investimentos em pesquisa, e no Marco das Startups, que impulsiona a inovação governamental. O TCU do Ceará já aplica essa abordagem com o CPSI, contando com a startup Prefeitura Eficiente para usar IA e tecnologias geoespaciais visando automatizar a fiscalização de obras em nível nacional.

A iniciativa do Ceará é um avanço significativo, colocando o Estado na liderança do desenvolvimento de IA no Brasil. O sucesso dependerá da criação de um ecossistema de inovação que promova o progresso tecnológico e social, evitando os erros do passado.