Emília Lopes: Adolescência — o lado B

O estrago estava feito. Jamie não sabia, mas havia sido engolido pela malfadada manosfera. O pobre menino fora cooptado pela misoginia. Se viu engolido pelas comunidades invisíveis. Aquelas que se vestem de Red Pills, Incels, Men Going Their Own Way (MGTOW) como uma aconchegante indumentária para a desinformação e a subversão dos papéis de gênero e do feminismo.

Não duvido que Jamie tenha sido subitamente arrebatado e violentamente sorvido pelo lodaçal de ideias e emojis machistas e misóginos vomitados nessas comunidades. Afinal, ele era só um menino. Presa fácil. Adolescência cumpriu, assim, o que queria: sacudir as red flags para os pais desatentos - e para os atentos também. Pois ora, quem escapa desse mundo invisível de meu Deus?

Mesmo assim, me senti insatisfeita. Cochichei comigo e perguntei: qual o lugar de Katie na trama? O de uma adolescente pra frente que envia, ingenuamente, fotos dos seios para o colega? De uma menina que tem seus seios expostos a toda a turma, à sua revelia? Ou a de uma garota que rejeita o menino feio? Onde estão seus gostos? Sentimentos? Hobbies? Sua família? Alguém ouviu dizer? Em vez do nada de Katie (ou de seu todo corroído), nos entregaram Jade, inteira, devotada e colérica. Jade foi o que sobrou de Katie.

Ela foi violentada com a exposição de suas partes íntimas, mas era algo sem importância, e por isso ninguém viu. Houve crime, mas o mundo cerrou os olhos e fingiu costume. E agora? Agora era hora do pobre menino convidar Katie para um rolê. E era a hora dela de dizer não ao seu pequeno-futuro-algoz-apaixonado (ou obcecado?). Katie assim o fez. E Jamie se entorpeceu com o não, insuflado pelas ideias manosféricas. Tomou para si a faca do amigo e se dirigiu ao encontro nada romântico.

Dois adolescentes, uma faca, dois destinos. Jamie falou e repetiu cento e vinte sete vezes: Eu não fiz nada - achava que assim acreditaria em si mesmo. Katie calou, foi interrompida, silenciada por sete facadas. Do lado de lá, porém, viu seu corpo estendido no chão, cheio de sangue. Teve compaixão de si e de Jamie. Ele era só um menino. Ela também.