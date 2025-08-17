José Vital: Adeus às ilusões

Recente pesquisa Datafolha com 2.004 entrevistas, indica que entre quem conhece inteligência artificial, 56% teme que esta tecnologia faça sua profissão desaparecer. Pessoas com ensino superior tem a doce ilusão de serem menos afetadas. O fato é que a maioria vai entrar na dança do desemprego tecnológico, tendo mais ou menos qualificações.

Tempos assustadores estes em que vivemos. Segundo dados da SimilarWeb, que informa dados de tráfego da Internet em todo o mundo, no Brasil casas de apostas hoje têm maior movimentação do que plataformas como YouTube e o próprio WhatsApp. Qual cenário podemos esperar no país onde milhões terão sua saúde mental afetada, com desagregação das famílias, dos empregos e endividamento, neste pântano digital que suga as economias?

Para agravar o cenário, enfrentamos poderosos grupos de pressão nos parlamentares para que não se legisle proteções frente a estes problemas. As bancadas BBB Bets, Bilionários e Bancos, seguem fortes para manter tudo como está, em benefício de poucos e prejuízo da grande maioria. Exemplo desta ação, a OpenAI, dona do ChatGPT, declara ter realizado evento recente com mais de cem parlamentares, assessores, ministérios e agências de regulação.

Sendo ainda muito inferiores ao Google, Microsoft e Meta, quando perguntado, por exemplo, sobre o pagamento de direitos autorais, Nicolas Andrade, executivo da OpenAI, afirma candidamente: “Não temos conhecimento de nenhuma forma existente em que se possa pagar”. Ou seja, criadores de conteúdo serão virtualmente “roubados” em sua propriedade criativa para que estas grandes plataformas multinacionais cobrem por suas informações, enriquecendo aos bilhões e para os autores, nada... Você que está lendo este jornal O POVO, como acha que um meio de comunicação social tão importante pode se viabilizar sem ter sua obra criativa respeitada e valorizada?

O desespero é evidente na busca pela sorte em jogos de azar, que sensibiliza milhões de pessoas. Junte Bets com desigualdade social crescente e parlamentares legislando em causa própria. Sem ilusões e na real: podemos perder o futuro.