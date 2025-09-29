Glêdson Bezerra: Anuário, profundidade em tempos de superficialidade

Vivemos um tempo marcado pela velocidade e pela superficialidade. A regra tem sido poucos caracteres, viralizar vídeos em segundos e criar um ciclo de consumo de conteúdo que muitas vezes ignora a profundidade e o contexto. Percebe-se um cenário onde é cada vez mais escasso conteúdos que nos convidem à análise, à comparação histórica, à reflexão crítica sobre os rumos do presente e as possibilidades do futuro.

É por isso que celebramos, com entusiasmo, o lançamento da edição do Anuário do Ceará para o Cariri, promovido pelo O POVO. Trata-se de um instrumento de vasta importância, não apenas para gestores públicos e técnicos de planejamento, mas para todos que acreditam no poder da informação qualificada. O Anuário cumpre o papel essencial de reunir dados confiáveis, cruzamentos estatísticos e interpretações sobre o cenário social, político e econômico de nossa região. E faz isso com a credibilidade de uma das instituições jornalísticas mais respeitadas do País.

Durante muitos anos, nós, caririenses, acompanhamos o Anuário à distância. Admirávamos, consultávamos, até com uma, inegável, pontinha de ciúmes. Agora, temos a satisfação de contar com uma edição com um capítulo especial voltado especificamente para o nosso território, que reúne, além dos dados oficiais, informações históricas, análises sobre as potencialidades regionais e um retrato detalhado das cidades que compõem o nosso Cariri.

É essencial que tenhamos essa compreensão de tempo, de lugar e de identidade. Saber de onde viemos, o que construímos, quais são os nossos desafios e como podemos projetar o nosso futuro. O Anuário nos oferece esse espelho, mas também nos entrega uma bússola.

Em especial para Juazeiro do Norte, cidade que tenho a honra de administrar, esse tipo de publicação eleva ainda mais o patamar da nossa região. Juazeiro é hoje um farol de desenvolvimento, não apenas no Cariri, mas para todo o interior do Nordeste. E é com materiais como este que fortalecemos nossa capacidade de planejamento, de captação de investimentos e de articulação com grandes empresas, instituições e agentes públicos.

Num Brasil em que os dados muitas vezes se perdem em meio à desinformação ou ruído digital, o Anuário do Ceará no Cariri se apresenta como uma poderosa ferramenta de lucidez. Que ele seja lido, debatido e, acima de tudo, usado como instrumento para uma gestão pública mais inteligente, comprometida e conectada com a realidade.



