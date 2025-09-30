José Vital: Conselho para viver feliz

Foto: Arquivo Pessoal José Vital. Publicitário na Agência TEIA DIGITAL.

Quando a maioria de deputados federais vota para anistiar golpistas e incentivar que o crime organizado se candidate a 27 Assembleias Legislativas, à Câmara Federal e ao Senado, nossa confiança na democracia fica abalada. E serão estes mesmos deputados que irão votar sobre redução da semana de trabalho, sem redução de salários; taxação dos super-ricos; sobre normatizar as redes sociais em respeito às leis nacionais; regulamentar o uso de inteligência artificial, que irá afetar o trabalho e a vida de milhões de brasileiros.

Outros momentos históricos foram desafiadores para os que acreditam e lutam por justiça social. Enfrentar a escravidão, lutar pelo voto feminino, conquistar direitos trabalhistas com salário-mínimo, férias, 13º salário, FGTS e aposentadoria; a luta contra a ditadura militar de 1964 e a reconquista da democracia. São exemplos de que a persistência em nossas convicções humanitárias, de inclusão social e solidariedade são decisivas.

Dia 2 de outubro, em São Bernardo do Campo (SP), inicia-se no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a I Conferência Nacional por Inteligência Social com Direitos Sociais. Dia 3, a Universidade Federal do ABC irá receber lideranças de todo o país: sindicalistas, representantes de universidades federais e estaduais, entidades da sociedade civil; instituições de pesquisa, deputados estaduais e federais; conselhos profissionais e mídia progressista.

Uma iniciativa pioneira que nasceu no Ceará em 2024, agora tomando amplitude nacional. Teremos definições para agenda de direitos sociais a serem defendidos e ampliados com a chegada da maior revolução tecnológica da história humana: a revolução digital, com a inteligência artificial e robótica. Um ato de resistência pela soberania nacional, pelos trabalhadores e por nossas famílias.

Nossa inspiração se sintoniza no samba de Almir Guineto: “Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Tem que lutar, não se abater! Como o ditado diz: o meu conselho é pra te ver feliz!”