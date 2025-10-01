Foto: Arquivo Pessoal Lan Heping. Cônsul-Geral da República Popular da China no Recife.

A China, o maior país em desenvolvimento do mundo, há muito tempo sofre com a pobreza. Nos últimos anos, lançamos uma campanha de redução da pobreza com uma escala e intensidade sem precedentes, beneficiando a maior população da história da humanidade. Essa iniciativa tirou 850 milhões de pessoas da pobreza, completando a árdua tarefa de erradicar a pobreza absoluta e alcançando as metas de redução da pobreza da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 10 anos antes do previsto.

Os esforços da China para reduzir a pobreza baseiam-se em suas condições nacionais. Por meio de políticas direcionadas, como o direcionamento do fluxo de talentos, capital e tecnologia para áreas empobrecidas, a promoção do desenvolvimento de indústrias locais especializadas, a melhoria da infraestrutura e o fomento da assistência "emparelhada" entre regiões desenvolvidas e subdesenvolvidas, a China explorou novos caminhos eficazes para a redução da pobreza.

A China também continua a aprofundar a cooperação internacional nessa área, juntando-se à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa do Presidente Lula. A residência científica e tecnológica China-Brasil, localizada em Apodi (RN), tem apoiado significativamente o desenvolvimento da agricultura familiar local.

Em 2012, o Birô Político do 18º Comitê Central do Partido Comunista da China aprovou os "oito requisitos para melhorar o estilo de trabalho e manter os laços estreitos com as massas populares", servindo como ponto de partida para mais de uma década de aprimoramento incansável e consistente da conduta de trabalho.

Politicamente, os "oito requisitos" mantiveram e desenvolveram a natureza avançada e a pureza do PCCh, aprimorando sua coesão e eficácia.

Economicamente, purificaram a relação entre governo e empresas, otimizaram o ambiente de negócios e se tornaram uma poderosa força motriz para o desenvolvimento de alta qualidade.

Socialmente, ajudaram a resolver uma série de questões importantes que geraram forte preocupação pública, consolidando o apoio popular e social do Partido para uma governança duradoura.

Culturalmente, promoveram mudanças significativas nos costumes sociais e galvanizaram uma forte força espiritual para o avanço da modernização ao estilo chinês.

Em relação à governança nacional, os "oito requisitos" aceleraram a modernização do sistema e da capacidade de governar, contribuindo para a melhoria geral da capacidade de liderança do Partido a longo prazo.

A implementação dos "oito requisitos" conquistou amplo apoio do povo chinês. Nos últimos anos, pesquisas realizadas por diversas instituições americanas, incluindo a Universidade Harvard, o Pew e a Edelman, indicaram que a satisfação da população chinesa com o PCCh e com o governo chinês tem se mantido consistentemente acima de 90%.

China e Brasil são dois grandes países em desenvolvimento, com muitas semelhanças em filosofias e aspirações de crescimento. A China está disposta a compartilhar sua experiência de desenvolvimento com o Brasil e outros países ao redor do mundo, e continuará promovendo intercâmbios em governança.



