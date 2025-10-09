Haley Carvalho: MP do Ceará ganha reforço histórico com novos servidores

Foto: Arquivo Pessoal Haley Carvalho. Procurador-geral de Justiça do Ceará.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) vive um momento marcante de fortalecimento institucional com a posse de 61 novos servidores aprovados no concurso público realizado em 2025. Entre os nomeados, destaca-se um marco inédito: a chegada dos primeiros analistas ministeriais da área de Engenharia Ambiental na história da instituição. Essa incorporação amplia, de forma estratégica, a capacidade técnica do MPCE para oferecer respostas mais céleres, integradas e qualificadas às demandas ambientais uma área cada vez mais sensível e urgente para a sociedade cearense.

Além da Engenharia Ambiental, foram empossados analistas das áreas de Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Direito, Psicologia e Serviço Social, que atuarão tanto na capital quanto em municípios estratégicos do Interior. Essa distribuição garante uma cobertura mais ampla e especializada, fortalecendo a atuação do Ministério Público cearense em diversas frentes. Técnicos ministeriais também reforçarão o trabalho administrativo das promotorias no Interior, otimizando fluxos e aumentando a eficiência dos atendimentos.

A ampliação do quadro funcional somam-se a outras medidas voltadas à modernização institucional, como investimentos em tecnologia, reestruturação de unidades e valorização de membros e servidores. São ações que vêm contribuindo para a construção de um Ministério Público mais eficiente, acessível e resolutivo, com melhores condições para enfrentar os desafios contemporâneos e garantir a defesa dos direitos da população.

Recentemente, celebramos também o reconhecimento nacional conquistado pelo MPCE na 13ª edição do Prêmio CNMP Conselho Nacional do Ministério Público. Obtivemos, com orgulho, a premiação por cinco projetos que refletem a transparência e o nosso compromisso com a inovação, a eficiência e a oferta de um serviço de qualidade aos cidadãos. Sob o tema "Reconhecer o Agora, Inspirar o Amanhã", a premiação destacou iniciativas como o Robô de Verificação de Candidatura Eleitoral, o Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência Nuavv Digital e a Ouvidoria na Praça frutos diretos do trabalho, talento e dedicação dos membros e servidores da instituição.

A chegada desses novos profissionais representa a renovação do compromisso do MPCE com a excelência no serviço público. Com equipes mais preparadas e atuação técnica qualificada, a instituição segue aprimorando sua presença em todo o Estado, fortalecendo o diálogo com a sociedade e promovendo justiça com responsabilidade, equidade e transparência.