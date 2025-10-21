Lea Porto: A regionalização dos supermercados

Foto: Arquivo pessoal Léa Porto

Por muito tempo, os grandes supermercados foram sinônimo de praticidade e variedade. Mas o cenário no Ceará vem mudando; e com ele, o perfil do consumidor. A expansão dos supermercados de bairro no estado, especialmente a partir de 2024, é mais que uma tendência de mercado, é um reflexo direto de transformações comportamentais profundas.

Afirmo que o cearense de hoje valoriza, acima de tudo, a conveniência. Ele quer fazer suas compras perto de casa, com agilidade e menos estresse. Isso explica a preferência crescente por mercados menores, que permitem uma experiência mais rápida, personalizada e muitas vezes mais econômica. A lógica do “abastecimento mensal” vem dando lugar à compra pontual, conforme a necessidade.

O comportamento mais prático (e, em muitos casos, mais consciente) entrou em voga. Outro fator que vejo reforçar essa mudança é o controle orçamentário. Em um cenário de inflação persistente e custo de vida elevado, muitas famílias reviram seus hábitos de consumo.

Comprar em menor volume, com mais frequência e de forma mais planejada foi a decisão tomada. Nesse sentido, o mercado de bairro se torna o ambiente ideal, próximo, com preços ajustados à realidade local e a possibilidade de manter as contas em dia.

E a valorização do comércio local talvez seja o elemento mais simbólico, aqui. Os supermercados de bairro e cada vez mais, também, das cidades do interior, não são apenas pontos de venda, mas fazem parte da comunidade. Eles exaltam a cultura da região, reconhecem os clientes pelo nome, escutam demandas e oferecem um atendimento mais humanizado. Em tempos de relações impessoais e de algoritmos ditando o consumo, esse vínculo ganha ainda mais valor.

Diante de tudo isso, tenho clareza de que a ascensão dos supermercados de bairro em Fortaleza e nos municípios de menor porte não é um modismo passageiro. Cabe ao varejo, especialmente às redes que reúnem pequenos e médios comerciantes, como a Rede Uniforça, compreender esse novo momento e responder à altura. Quem apostar na conveniência, no relacionamento, na tecnologia e na regionalização sairá na frente.