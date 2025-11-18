Mauro Oliveira: Comenda Ariosto Holanda! Entre o Everest e a Caverna de Platão

Foto: Mauro Oliveira Mauro Oliveira

Você aí já subiu ao pódio hoje? Ainda não? “Pois trate de tentar!”, diriam os coachs da positividade tóxica, sempre prontos a converter ansiedade e angústia alheias em stories motivacionais.

E, se o dia render só uma medalha de bronze, lá se vem o tapinha nas costas acompanhado do chatérrimo: “o importante é competir” (rsrs).



Numa dessas quartas-feiras de lua cheia, fui ao Dose de Letras, um oásis cultural criado pelas doutoras Carine Saboia e Giedra Alfredo. O livro da noite, "Viver é melhor sem ter que ser o melhor", de Daniel Martins de Barros, era um convite elegante à desobediência: será que precisamos mesmo viver como atletas olímpicos da existência?De “Carpe Diem e Aurea Mediocritas a Inutilia Truncat” comentamos que a obsessão por ser o melhor pode nos afastar do essencial: compaixão, equilíbrio, cooperação.



A conversa fluía como um bom Malbec (um Reserva, naturalmente) quando alguém arriscou:

“Claro que dá pra ser feliz sem ser o melhor… a maioria é burra mesmo!”

Ouviram-se risos, silêncios e uma pitada de filosofia crua. Se a tal “maioria” fosse tão brilhante, talvez não estivéssemos derretendo o planeta, nem permitindo crianças morrerem de sede no Quênia ou de fome em Gaza.



Saí feliz daquela vibe transcendente com troca de ideias sem frescura. Ao chegar em casa, meu amigo espelho me cutucou: eu só sou feliz se for o melhor? Esse velho amigo, sincero e paciente, logo me lembrou de alguém que me inspira há décadas.



Esse alguém que nunca correu para o pódio, mas para o encontro; que subiu Everests sem buscar selfies no topo; que fez da própria vida não um legado.]

Esse alguém entrou na minha Caverna de Platão com o cheiro do cafuné de Dona Gelita, iluminando vaidades acorrentadas.



Esse alguém é Ariosto Holanda: professor, deputado, secretário de CT&I... humano. Nosso Everest moral, nosso farol tecnológico. Por esses predicados morais, intelectuais e profissionais o Iracema Digital instituiu a Comenda Ariosto Holanda, homenagem permanente àqueles que fazem do bem comum a sua montanha cotidiana.



Nessa III edição da Comenda Ariosto Holanda, recebem a honraria: Acrísio Sena, Guilherme Muchale, Marluce Aires e Wally Menezes, vozes e gestos que ecoam esse espírito Ariosto de ser.

Por tudo isso, entre o Everest e a Caverna de Platão, o Iracema Digital celebra quem nos mostrou que a verdadeira vitória, pelo exemplo e não pelo discurso, é ser melhor para o mundo, e não o melhor do mundo. Obrigado, Ariosto.