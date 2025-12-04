O Ministério Público como fiscal das políticas públicas

Foto: Arquivo Pessoal Dornieri Lemos Diógenes Pinto Mota. Servidor Público do Ministério Público do Estado do Ceará.

Os brasileiros perceberam, ao longo dos anos, a importância e necessidade do Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, sobretudo na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis como atribuições esculpidas no artigo 127 na Carta Magna.



São inúmeras as funções constitucionais do Ministério Público, desde promover, privativamente, a ação penal pública, até defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, assim como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, por exemplo.



Vale salientar ainda o controle de legalidade das políticas públicas propostas pelos gestores públicos, fiscalizando atos e contratos da Administração Pública eivados de nulidade ou intervindo no controle de constitucionalidade das leis estaduais e municipais.



O Ministério Público possui a expertise de contribuir para a gestão das políticas públicas de transporte urbano, mobilidade urbana, saúde pública, educação, segurança, assistência social ou habitação com o viso de melhorar a eficiência, eficácia e efetividade dos recursos empregados em cada área do orçamento estadual.



Nesse sentido, a Recomendação e o Termo de Ajustamento de Conduta são instrumentos e mecanismos extrajudiciais usados pela instituição para alertar o gestor público a alinhar e corrigir a política pública sem a conflituosidade de uma ação judicial. A finalidade de acompanhar a gestão da política pública visa zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, garantindo a cidadania e a dignidade da pessoa humana.



Portanto, o Ministério Público não é o substituto do gestor público na condução das políticas públicas, pois este é quem detém maior conhecimento das necessidades e demandas da sociedade, tampouco age por ativismo judicial, mas tem o dever constitucional de acompanhar, alinhar, fiscalizar e realizar o controle das políticas públicas, visando o bem-estar do povo, titular e destinatário do real poder constituído.



