Rachel Gadelha: Cultura, o coração pulsante das transformações sociais

Foto: Arquivo pessoal Raquel Gadelha

Em um período de tantas transformações, é reconfortante ver a cultura ocupando um papel cada vez mais central na vida das pessoas e na construção de novas perspectivas para o país. Ela nos conecta à história, traduz sonhos, amplia visões de futuro e atua como vetor de desenvolvimento humano e social, capaz de transformar trajetórias, fortalecer comunidades e gerar oportunidades.

Nos últimos anos, o Ceará tem se destacado como exemplo dessa força. O estado vive um momento histórico no campo cultural, marcado pelo fortalecimento institucional, pela valorização de artistas, produtores e fazedores de cultura e pela consolidação de políticas públicas que reconhecem a cultura como direito e pilar de desenvolvimento.

Grandes espetáculos, festivais e projetos de formação movimentam o cenário local, atraem públicos diversos e consolidam o Ceará como referência nacional.

Esses avanços não acontecem por acaso. São resultado de uma visão que entende a cultura como dimensão estruturante da vida social e econômica. Quando poder público, organizações sociais e sociedade civil se alinham, criam-se condições para que a cultura floresça e alcance cada vez mais pessoas, especialmente aquelas que historicamente tiveram menos acesso. Por meio da arte, cidadãos reconhecem sua identidade, ampliam horizontes e constroem novos caminhos.

O Instituto Dragão do Mar (IDM) tem contribuído de forma decisiva para esse movimento. Como organização social pioneira e referência no Brasil, gerencia 17 equipamentos públicos, 13 deles diretamente ligados à cultura, com o propósito de acolher, inspirar e transformar, fortalecendo políticas culturais e ampliando o acesso da população às diversas expressões artísticas.

Novembro é um mês simbólico para refletir sobre essa potência. É quando celebramos a diversidade, a criatividade e o impacto transformador da arte. No Dia Nacional da Cultura, 5 de novembro, e em todos os outros dias, reafirmamos nosso compromisso com essa força que move, une e transforma.





