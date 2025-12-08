José Guimarães: Ceará no mapa das grandes entregas de Lula

A vinda do presidente Lula ao Ceará nesta quarta-feira (3) é um compromisso muito claro do seu terceiro mandato: colocar Educação, Infraestrutura e a Economia no centro do projeto de desenvolvimento do nosso estado e do Brasil. Destaque para a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), política que valoriza professores e professoras em sala de aula.

Além disso, a entrega do Polo Automotivo do Ceará, onde se inicia a produção de veículos elétricos da General Motors, em um investimento de cerca de R$ 400 milhões, que gera empregos qualificados e projeta o Ceará como referência na indústria verde.



Essas duas agendas sintetizam o caminho que temos construído juntos: gente formada, qualificada e valorizada, somada a obras e investimentos estruturantes que mudam a realidade concreta das cidades. Não é um gesto isolado. É uma trajetória.

Na primeira visita de Lula ao Ceará neste terceiro mandato, em 2023, o foco já foi a Educação: lançamento do Programa de Escolas de Tempo Integral e retomada de obras da educação básica em Fortaleza e no Crato. Era o recado inicial: reconstruir o país começa pela sala de aula, pelo futuro das nossas crianças e jovens.

Depois, Lula retornou para lançar a pedra fundamental do novo campus do ITA no Ceará, um passo histórico para transformar o estado em polo de formação de engenheiros e pesquisadores de alto nível.

Na mesma direção, tivemos a visita em que foram anunciados investimentos para universidades e institutos federais, além da entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida, garantindo não apenas acesso à Educação, mas também condições de permanência e dignidade.



No campo da Infraestrutura, a presença do presidente em visitas à Transnordestina e a grandes obras de integração logística mostra que há um projeto claro: ligar o Ceará ao restante do país, reduzir custos, abrir novos mercados e fortalecer nossa posição estratégica no Nordeste.

Agora, com a Carteira Nacional Docente e a produção de veículos elétricos da GM, unimos duas pontas decisivas: valorização dos profissionais que educam o Brasil e instalação de uma indústria moderna, sustentável e geradora de empregos.

Como líder do Governo Lula na Câmara, tenho a honra de participar diretamente dessas conquistas e de ajudar a garantir que o Ceará siga no mapa das grandes decisões nacionais.

Lula não vem ao Ceará para fazer visita protocolar. Ele vem para anunciar investimentos, inaugurar obras e renovar compromissos. E eu seguirei trabalhando, todos os dias, para que cada vinda do presidente represente um novo capítulo de desenvolvimento, justiça social e esperança para o nosso povo.

