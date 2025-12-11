Marcelo Gurgel Carlos da Silva: ICC e a importância de fazer o bem

Foto: Acervo pessoal Marcelo Gurgel Carlos da Silva Professor universitário e médico

O Instituto do Câncer do Ceará (ICC), fundado em 1944, preserva a tradição de registrar a sua trajetória em livros impressos, institucionais ou de autoria de seus colaboradores. Ao cabo dos 80 anos de existência do ICC, foi possível expor as suas efemérides e os seus feitos institucionais, em distintas mídias, com referência especialmente a livros comemorativos, como os que assinalaram os 50, 60, 65 e 70 anos dessa pujante entidade.



O ápice dessa sequência editorial foi alcançado agora, quando do término das celebrações dos 80 anos do ICC, ao se publicar a obra monumental "Importa fazer o bem", elaborada pela jornalista, publicitária e escritora profissional Angela Barros Leal, que organizou e redigiu, com os seus reconhecidos esmero e apuro, um magnífico trabalho, recorrendo a uma escrita coloquial e atraente ao leitor, que o induz a percorrer as páginas tão bem permeadas de ilustrações pertinentes.



Angela Barros Leal é formada em Comunicação Social e em Biblioteconomia pela UFC e atuou por quase 20 anos em emissoras de televisão como repórter. Como escritora, com cerca de 28 obras publicadas, e pesquisadora, Angela se dedica à documentação da história e da cultura do Ceará.



É sócia efetiva do Instituto do Ceará; Histórico Geográfico e Antropológico, o que reforça seu papel de importante intelectual contemporânea, que contribui de forma marcante para a preservação da memória e da história do Ceará.



Esse livro, cujo título remonta ao lema de vida do Dr. Haroldo Juaçaba, está distribuído em cinco capítulos, muito bem articulados: 1. Como chegamos até aqui; 2. Quem somos hoje; 3. Quem faz de nós o que somos; 4. Que valores nos movem; e 5. Onde queremos chegar.



Para a construção desse livro, Angela Barros Leal se valeu da farta pesquisa documental e das entrevistas de um alentado número de informantes-chave, fazendo gravações que, após digitadas, passaram por uma refinada elaboração e daí extraídos os elementos fundamentais à redação final.



O livro contém a participação pré-textual e pós-textual dos atuais dirigentes do ICC: Lúcio Alcântara (Presidente de Honra), Sérgio Juaçaba (Presidente) e Caio Juaçaba (CEO).