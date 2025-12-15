Padre Watson Holanda: Dom Gregório, um pastor próximo que prepara os caminhos do Senhor

Para falar dos dois anos de pastoreio de dom Gregório Paixão como arcebispo de Fortaleza, partimos de seu lema episcopal: Parare Vias Domini: "Preparar os caminhos do Senhor". Inspirado na missão de João Batista, que ilumina sua vida ministerial, o arcebispo vem conduzindo nossa Igreja particular como aquela voz que incansavelmente nos aponta o Cristo, o Cordeiro que nos salva.

Ao acompanhar sua intensa agenda pastoral, marcada por celebrações nas paróquias, visitas às comunidades, encontros pastorais, presença em repartições públicas e diálogo com diferentes segmentos da sociedade, percebe-se um pastor que, em suas ações, valoriza a proximidade e a escuta, a simplicidade e a profundidade. Preocupa-se com o alegre e claro anúncio da fé cristã, capaz de impulsionar suas ovelhas a viverem o Evangelho com entusiasmo e concretude no cotidiano.

Nestes dois anos, aqueles que convivem com dom Gregório em instâncias de discernimento, como o Conselho Episcopal, o Conselho Presbiteral e, especialmente, o Conselho Arquidiocesano de Pastoral, testemunham sua liderança serena, firme e profundamente evangélica. E tantos outros que o escutam nas celebrações eucarísticas, nas mais diversas comunidades de nossa capital, periferias, praias, serras e sertão, relatam que se alegram com seu sorriso largo, sua atenção e suas “estorinhas”, que magistralmente ilustram a melhor vivência do Evangelho na vida.

Dois grandes acontecimentos marcaram este biênio e revelam seu zelo e visão pastoral: o Simpósio Arquidiocesano de Pastoral e a XXV Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Ambos realizados no ano de 2025, pavimentaram o caminho para a elaboração do novo Plano Arquidiocesano de Pastoral e de Evangelização (2026–2030), expressão concreta de uma Igreja sinodal, samaritana, missionária e comprometida com a realidade do povo cearense.

Por fim, concluindo este texto, faço eco ao sentimento do povo de Deus que está em Fortaleza ao reconhecer em dom Gregório um pastor próximo, que conduz com sabedoria e, quando necessário, indica novos caminhos. Sua presença entre nós tem sido um estímulo permanente para que, juntos, preparemos as veredas do Senhor e avancemos na missão de evangelizar com esperança, coragem e profundidade.

