Wesley Vieira: Atenção redobrada na busca por crédito

É por meio dos empréstimos que é possível movimentar o consumo, fomentar negócios e permitir que milhões de brasileiros realizem seus projetos, seja a aquisição de um bem, a reforma da casa ou a solução para uma emergência financeira. Contudo, esse cenário exige atenção redobrada. Isso porque, empréstimos com taxas abusivas podem comprometer seriamente o orçamento das famílias e levar ao endividamento.

Diante desse cenário, é importante alertar que a educação financeira continua sendo uma ferramenta crucial para evitar erros e maximizar os benefícios do crédito. Depois, que o interessado deve adotar uma postura de cautela e planejamento antes de contratar um empréstimo. Uma das primeiras atitudes é compreender sua real necessidade e capacidade de pagamento.

Contratar um crédito sem avaliar o impacto das parcelas no orçamento pode gerar uma bola de neve de dívidas. É essencial conhecer as condições, como taxa de juros, prazo para pagamento e valor total financiado. Além disso, buscar orientação financeira ou utilizar simuladores de crédito.

Nesse contexto, o empréstimo consignado surge como uma boa alternativa. Ele é destinado a aposentados, pensionistas do INSS, servidores públicos. Sua principal característica é o desconto automático das parcelas diretamente na folha de pagamento ou no benefício. Como resultado, as taxas de juros são significativamente mais baixas em comparação a outros tipos de crédito.

Entre os benefícios do empréstimo consignado, destacam-se a facilidade de contratação, prazos mais longos para pagamento e a previsibilidade das parcelas, que são fixas e descontadas automaticamente. Além disso, não é necessário justificar o uso do crédito, oferecendo ao consumidor liberdade para utilizá-lo conforme sua necessidade.

Por fim, é preciso reconhecer que o crédito, quando utilizado de forma responsável e planejada, é um grande aliado. Escolher uma intermediadora de crédito de confiança, com boa reputação no mercado, certificações e histórico de atuação é o primeiro passo para transformar o empréstimo em uma solução, e não em um problema.



