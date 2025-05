Cearenses possuem 2ª menor pontuação de crédito do Nordeste

Foto: AURÉLIO ALVES INDICADOR no Ceará ainda é considerado bom por estar acima de 500 pontos

O Ceará possui a segunda menor pontuação média de avaliação de crédito do Nordeste, com 517 pontos, superando apenas a do Maranhão (516 pontos). Entretanto, o Score (indicador de credibilidade financeira), segundo a Serasa Experian, é considerado “bom” por estar acima dos 500 pontos.

No cenário nacional, o Estado registrou o sexto pior desempenho desse ranking, que retrata a confiabilidade de que o cearense vai honrar as contas. Portanto, o Ceará ficou abaixo da média do País e do Nordeste, que foram de 548 pontos e 527 pontos, respectivamente.

Os dados apresentados se referem ao mês de abril e fazem parte do Mapa Score do Brasil divulgado pelo Serasa nesta terça-feira, 20. O indicador é inédito e realizará, a cada seis meses, uma análise do Score dos brasileiros por: região, estado e faixa etária.

Para o especialista da empresa, Wesley Brandão, esse acompanhamento servirá como “um termômetro do mercado”. Já que ele permite entender como andam os “hábitos financeiros dos brasileiros”.

No Ceará, em relação à faixa etária, o levantamento aponta haver uma tendência, acompanhada também pelo País, do score diminuir quanto mais nova seja a pessoa.

Assim, a pontuação para jovens cearenses de 18 a 25 anos (456 pontos) é 124 pontos mais baixa do que a de idosos, com idade acima de 65 anos (580 pontos).

18 a 25 anos: 456 pontos



26 a 30 anos: 488 pontos



31 a 40 anos: 513 pontos



41 a 50 anos: 533 pontos



50 a 65 anos: 557 pontos



Acima de 65 anos: 580 pontos

De acordo com o gerente do Serasa, Fernando Gambaro, esse cenário ocorre devido ao “tempo de experiência no mercado”. Reforçando que a confiança de quem concede crédito tende a aumentar com o tempo.

“Você olha uma pessoa jovem que está recebendo o primeiro cartão e está entendendo como o limite funciona. E você vai para uma pessoa que talvez já tenha quitado a sua casa própria, o seu veículo próprio e que já passou por várias modalidades de crédito, você tem experiências muito diferentes”, explica.

Esse tempo de relacionamento é o fator que possui o segundo maior impacto na pontuação do indivíduo, conforme o apresentado na pesquisa.

Os hábitos de pagamento: 29%



Tempo de relacionamento com o mercado de crédito: 24%



Registros de dívidas negativadas: 21%



Busca por crédito: 12%



Informações cadastrais do consumidor e participação em empresas: 8%



Contratos: 6%

Os hábitos de pagamento, para Fernando, independem da renda da pessoa. Ele cita a educação financeira como principal fator para ter uma boa pontuação.

“Então você pode ser uma pessoa que ganha um salário mínimo e meio, ou uma pessoa que ganha oito salários mínimos. Se você não consegue fazer uma boa gestão do dinheiro e não deixar os custos ultrapassarem os rendimentos, você acaba voltando sempre para o cenário de inadimplência”.

Desta forma, tanto o score do Brasil como o do Ceará, por excederem a marca de 500 pontos, demonstram, para a empresa, que a população possui uma boa chance de obtenção de crédito e que os hábitos financeiros dos consumidores estão na média.

Confira abaixo o Score das Unidades Federativas (UFs) no mês

São Paulo – 561



Roraima – 560



Paraná – 560



Santa Catarina – 555



Rio Grande do Sul – 549



Minas Gerais – 549



Espírito Santo – 549



Sergipe – 543



Rio de Janeiro – 540



Goiás – 538



Distrito Federal – 536



Alagoas – 533



Bahia – 531



Paraíba – 531



Pernambuco – 530



Rio Grande do Norte – 529



Mato Grosso do Sul – 527



Piauí – 526



Acre – 524



Mato Grosso – 524



Rondônia – 521



Ceará – 517



Maranhão – 516



Pará – 516



Tocantins – 512



Amapá – 497



Amazonas – 490



O que é o score?

O Serasa Score é uma pontuação que vai de 0 a 1000 e indica o risco de um indivíduo não pagar suas contas em dia, sendo um indicador do histórico financeiro e das chances de conseguir crédito.

É uma ferramenta utilizada por empresas e bancos para avaliar a capacidade de pagamento dos consumidores e, consequentemente, decidir sobre a concessão de crédito.

