Otacílio Valente: Os desafios dos canteiros de obras

Foto: Arquivo Pessoal Otacílio Valente. Engenheiro civil e sócio-presidente da Construtora Colmeia.

Ainda persiste no imaginário coletivo a visão ultrapassada de que o canteiro de obras é um ambiente improvisado, insalubre e marcado por relações de trabalho rígidas. Esse estigma, herdado de décadas passadas, já não corresponde à realidade atual da construção civil, um setor que vem passando por profunda transformação cultural, estrutural e profissional.

Os canteiros modernos são espaços tecnicamente planejados, mais limpos, organizados e seguros. A rotina de quem trabalha neles mudou: há refeitórios adequados, alimentação balanceada, áreas de descanso, ambientes climatizados, equipamentos de proteção, fardamento completo e processos que respeitam o bem-estar do trabalhador. As relações hierárquicas também evoluíram, o antigo modelo severo e autoritário deu lugar a uma postura profissional, colaborativa, e orientada ao desenvolvimento.

Nesse novo cenário, o operário é reconhecido como um profissional qualificado, com conhecimento técnico, responsabilidades complexas e papel decisivo no desempenho das obras. Muitos desses trabalhadores, inclusive, alcançam remunerações superiores às de funções administrativas, somando benefícios que reforçam a atratividade da carreira. Trata-se de uma valorização que precisa ser conhecida, especialmente pelas novas gerações.

O setor enfrenta, entretanto, um desafio crescente que é a falta de mão de obra. Parte dessa escassez decorre de mudanças no comportamento dos jovens, que buscam modelos de trabalho mais independentes, e da migração de profissionais para atividades autônomas. Soma-se a isso o envelhecimento dos trabalhadores tradicionais, sem reposição à altura.

O caminho para reverter esse cenário passa por mostrar à sociedade que a construção civil oferece oportunidades reais de crescimento, aprendizado contínuo e uma rotina dinâmica, longe da monotonia de funções repetitivas.

Mais do que erguer edifícios, o setor ergue pessoas e as empresas têm papel ativo nesse movimento, investindo em qualificação, modernização dos canteiros e na valorização de quem transforma projetos em cidades vivas. A quebra do estigma começa por reconhecer essa nova realidade e por revelar que construir também é construir futuros.

