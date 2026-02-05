Márcio Caetano: Gestão Luizianne e o pré-carnaval como política pública

Estamos em uma das épocas mais movimentadas do ano em Fortaleza no que diz respeito à cultura e ao turismo: é tempo de pré-carnaval. Festa popular que se consolidou no calendário cultural da cidade e transformou-se em política pública permanente, tornando o pré fortalezense um dos mais procurados do Brasil.

Era 2006, segundo ano da administração da então prefeita Luizianne Lins (2005-2012). Com visão estratégica, a gestão Fortaleza Bela enxergou a importância da evolução da política cultural para o projeto de desenvolvimento da cidade. A Prefeitura lançou, então, a política de editais para apoiar projetos culturais, dentre eles os blocos de pré-carnaval e agremiações carnavalescas, de forma ampla e democrática.

Entre 2002 e 2005 o investimento na cultura de Fortaleza era em média de apenas 0,45% da Lei Orçamentária Anual (LOA). A partir de 2006, o reforço orçamentário à cultura foi contínuo, resultando, em 2010, numa média de 1,5% da LOA, incremento de 233,34%. Se compararmos os recursos aplicados no Carnaval entre 2004 e 2010, a gestão de Luizianne aplicou cinco vezes mais recursos, sem contabilizar o investimento no Pré-Carnaval, que não existia como política pública.

Havia muitos blocos de pré-carnaval na cidade, mas sem apoio transparente e seguro do poder público. Tudo mudou a partir daquele ano de 2006, quando o pré, que acontece em janeiro até o Carnaval, transformou-se em uma das maiores festas populares de Fortaleza. Não por acaso, as gestões que sucederam a de Luizianne mantêm até hoje a política de apoio financeiro, via editais, e logístico ao pré e ao Carnaval.

Em 2012, último ano da gestão de Luizianne na Prefeitura, o Pré-Carnaval teve 60 blocos apoiados financeiramente via edital. Os recursos investidos pela prefeitura no Pré-Carnaval e Carnaval, além de contribuírem para manter a tradição histórica do nosso povo, dinamizam o turismo, o comércio, os serviços e a geração de emprego e renda na cidade.

O carnaval, além de festa, é trabalho e economia; a melhor de todas porque se trabalha o encontro da população com a alegria de uma Fortaleza Bela.