Ilan Fonseca, o procurador do Trabalho que experimentou ser motorista por aplicativo

Foto: Acervo MPT-BA Ilan Fonseca é procurador do MPT-BA há 12 anos

Ele se diz apaixonado pela possibilidade de ver as leis mudarem a vida das pessoas e, em parte, por isso escolheu o Direito como carreira, mas viu sua vida enquanto profissional se transformar a partir de uma imersão de quatro meses no mundo dos motoristas por aplicativo para uma tese de doutorado.

Entre dezembro de 2021 e março de 2022, ele se licenciou do cargo de procurador do Trabalho para tal empreitada e descobriu que apesar de confirmar algumas de suas teorias sobre a função de dirigir por aplicativo, a atividade poderia até mesmo ser viciante, graças, também, ao processo de gamificação implementado pelas grandes plataformas digitais como Uber, 99 e iFood.

Da experiência nasceu o livro "Dirigindo Uber: A Subordinação Jurídica na Atividade de um Motorista de Aplicativo", mas também nasceu um novo Ilan.

