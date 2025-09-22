Ilan Fonseca, o procurador do Trabalho que experimentou ser motorista por aplicativo

Entre dezembro de 2021 e março de 2022, ele se licenciou do cargo de procurador do Trabalho para tal empreitada e descobriu que apesar de confirmar algumas de suas teorias sobre a função de dirigir por aplicativo, a atividade poderia até mesmo ser viciante, graças, também, ao processo de gamificação implementado pelas grandes plataformas digitais como Uber, 99 e iFood.
Da experiência nasceu o livro "Dirigindo Uber: A Subordinação Jurídica na Atividade de um Motorista de Aplicativo", mas também nasceu um novo Ilan.