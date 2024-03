Vítor Valim adoece e reunião para definir candidatura governista em Caucaia é adiada

Foto: DIVULGAÇÃO Vitor Valim, com Elmano e Camilo

Prevista para essa sexta-feira, 1º de março, a decisão do candidato ou candidata à Prefeitura de Caucaia pela base governista foi adiada. O prefeito Vítor Valim adoeceu, com suspeita de dengue, e chegou a ir ao hospital para se tratar.

A reunião para discutir e definir qual será o nome governista alçado para a disputa ocorreria às 9 horas dessa sexta. Novo encontro está previsto para ser realizado na segunda-feira, 4, ainda a definir o horário. Os nomes estão entre o secretário da Articulação Política do Ceará, Waldemir Catanho (PT), o secretário do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho (PDT), e a deputada estadual Lia Gomes (PDT), irmã de Cid Gomes (PSB) e Ciro Gomes (PDT).

Valim anunciou, após morte da filha Sofia, que não irá tentar a reeleição. A candidatura da base terá apoio do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o qual afirmou que o atual prefeito é quem deve liderar o processo sucessório.

A conjuntura para definir o candidato ou candidata em Caucaia passa muito por articulações também em Fortaleza. Camilo chegou ao Ceará para poder tratar de eleições municipais e alinhamentos em diversos municípios, dentre eles as duas cidades com segundo turno no Ceará.

Dentre os nomes com chance de disputar o comando de Caucaia, Catanho, aliado da deputada federal e pré-candidata em Fortaleza, Luizianne Lins (PT), é o que tem um caminho mais acessível por estar filiado ao PT. Salmito Filho e Lia Gomes estão ainda no PDT e enfrentam entraves para conseguir trocar de partido. A sigla pedetista irá lançar o ex-prefeito Zé Gerardo Arruda na disputa.