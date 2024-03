Luizianne tem apoio de 19 dos 46 membros do Diretório Municipal e pode forçar prévias no PT

Foto: FÁBIO LIMA EX-PREFEITA defende realização de prévias como processo de escolha do PT

Pré-candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza, a deputada federal Luizianne Lins (PT) passou a tarde desta segunda-feira, 4, em reunião com diversos grupos do partido, ao final da qual 19 dos 46 membros do Diretório Municipal assinaram nota em defesa de prévias, modelo decisório em que os filiados ao PT na Capital podem se manifestar diretamente nas urnas sobre quem querem como candidato ou candidata ao Executivo municipal em 2024.

Luizianne trava disputa interna sobretudo com Evandro Leitão, recém-filiado ao PT e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Além deles, são pré-candidatos Artur Bruno, assessor especial de assuntos municipais da Casa Civil; Guilherme Sampaio, vereador licenciado e deputado estadual em exercício; e Larissa Gaspar, deputada estadual.

A nota, à qual O POVO teve acesso com exclusividade, cumprimenta todas as pré-candidaturas e defende a escolha de Luizianne Lins. "A deputada federal Luizianne participa das batalhas e conquistas do governo Lula no parlamento e nas ruas, com sua experiência como prefeita de Fortaleza por duas gestões, aparece muito bem colocada nas pesquisas e representa a construção militante histórica do Partido dos Trabalhadores", argumentam os militantes no comunicado.

Na prática, a ação de Luizianne e aliados evidencia que nenhum dos lados, somados ou separados, tem os dois terços do Diretório Municipal, fração que definiria a futura candidatura sem outros desdobramentos, como Encontro Municipal ou prévias. Ela também mostra que não está disposta a abrir mão da disputa como resultado de algum acordo.

Em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o bloco governista trabalha a possibilidade de lançar Waldemir Catanho como candidato a prefeito na sucessão de Vitor Valim (PSB), que não disputará reeleição. Catanho é secretário da Articulação Política do governo Elmano, além de aliado próximo a Luizianne.

Assim, perde força a tese segundo a qual a pré-candidatura em Fortaleza será definida nos próximos dias, como tem dito nomes do PT ligados ao ministro da Educação, Camilo Santana. É o caso do deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, e da senadora Augusta Brito (PT). O ex-governador petista tem preferência aberta por Evandro Leitão.

A reunião foi composta pelos grupos "Articulação de Esquerda", de Deodato Ramalho; "Democracia Socialista", de Wládia Fernandes; "Diálogo de Ação Petista", de Leda Carvalho; e "Optei", de Paulo Assunção. O comunicado enfatiza que a correlação de forças que elegeu Guilherme Sampaio presidente do PT de Fortaleza via Processo de Eleição Direta (PEC) "não corresponde automaticamente" ao quadro da disputa interna do PT referente a 2024.

"O Encontro Municipal é para definição da Tática, porém, a tática já está posta que é a de candidatura própria, agora são prévias. Os dois terços valeriam até a data da última resolução, e poderia excepcionalmente definir o método. Mas nenhum dos lados tem os dois terços", disse Liliane Araújo ao O POVO, vice-presidente do PT de Fortaleza e uma das signatárias da nota.

A reportagem do O POVO questionou Guilherme Sampaio, presidente do PT Fortaleza e um dos pré-candidatos. Ele confirmou o argumento de Luizianne.



O POVO: Não tendo nenhum dos lados dois terços do Diretório Municipal, com um dos lados querendo prévias, o caminho é necessariamente este?

Guilherme Sampaio: Se não houver um consenso sobre nomes, sim. É necessário ter 2/3 tanto para deliberar por um nome como para deliberar pela escolha do nome através de um encontro

Confira íntegra da nota e membros do Diretório Municipal que assinam

"NOTA PÚBLICA DE INTEGRANTES DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS

TRABALHADORES DE FORTALEZA

Nós, que fazemos parte do Diretório Municipal do PT de Fortaleza, saudamos todas as pré-candidaturas do PT e afirmamos a defesa do nome da pré-candidata Luizianne Lins. A deputada federal Luizianne participa das batalhas e conquistas do governo Lula no parlamento e nas ruas, com sua experiência como Prefeita de Fortaleza por duas gestões, aparece muito bem colocada nas pesquisas e representa a construção militante histórica do Partido dos Trabalhadores. Queremos deixar nítido que a correlação de forças do Processo de Eleição Direta (PED) do PT em 2019, não corresponde automaticamente ao quadro da disputa interna do PT com relação à tática eleitoral para a eleição municipal para prefeitura de Fortaleza este ano. Nós, que abaixo assinamos este documento, defendemos que o melhor método para essa importante decisão - a escolha da candidatura do nosso partido - seja feita pelos filiados e

pelas filiadas do Partido, respeitando a forma estatutária e regimental do PT.

Liliane Araújo – Vice-presidente do PT de Fortaleza

Deodato Ramalho – Segundo vice-presidente do PT de Fortaleza.

Wladia Fernandes - Sec. executiva municipal de Formação do PT de Fortaleza

Antônio Carlos de Freitas - Executiva Municipal do PT de Fortaleza

Vaumik Ribeiro da Silva - Executiva Municipal do PT

Eudes Baima - Executiva Municipal do PT de Fortaleza

Paulo Assunção - Executiva Municipal do PT

Mariana Vieira Lacerda - Executiva Municipal do PT

Caio Baima - Diretório Municipal do PT de Fortaleza

Francimarie Teodósio - Diretório Municipal do PT de Fortaleza

Valda da Silva - Diretório Municipal do PT de Fortaleza

Prof. Joatan Freitas - Diretório Municipal do PT de Fortaleza

Mário Magno de Oliveira Sousa - Diretório Municipal do PT de Fortaleza

Liduina Marques Costa - Diretório Municipal do PT de Fortaleza

Roberto Márcio Dutra Gomes - Diretório Municipal do PT de Fortaleza

Mitchelle Benevides Meira - Diretório Municipal do PT de Fortaleza

Simone Chagas Holanda - Diretório Municipal do PT de Fortaleza

Francisca Martir da Silva - Diretório Municipal do PT de Fortaleza

Aila Maria Sousa Marques - Diretório Municipal do PT de Fortaleza"