Grupo de Guimarães oficializa apoio à pré-candidatura de Evandro em Fortaleza

Foto: Thays Maria Salles/ O POVO CORRENTE de Guimarães e Conin confirmou apoio ao presidente da Alece

A corrente do PT, Campo Democrático, ligada pelo deputado federal José Guimarães (PT), se reuniu nessa quinta-feira, 7, e oficializou apoio ao nome do presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão (PT), como candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza. O grupo se soma à corrente Movimento PT, ligada ao deputado cearense José Airton Cirilo (PT), que também fechou apoio ao deputado estadual.

Guimarães defendeu Evandro de críticas por sua recente filiação e disse que ele é o "nome que pacifica o ambiente político de Fortaleza. Evandro e a ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins despontam como mais cotados à candidatura pelo PT.

"Estou convencido que o melhor nome, com todo respeito, e eu tenho muito respeito à companheira Luizianne pela sua história e pela sua vida dedicada ao povo de Fortaleza, mas esse momento é sublime e maior. E estou convencido que o melhor nome que pacifica o ambiente político de Fortaleza é o nome do companheiro Evandro Leitão", afirmou.

Ele apontou como prioridade uma vitória em Fortaleza porque "nós podemos ganhar em todas as cidades, mas se não ganharmos em Fortaleza, haverá um problema. "É uma vitória capenga, curta. A eleição em Fortaleza é estratégica e decisiva para nosso futuro, inclusive para a eleição de 2026", ressaltou.

O deputado mencionou que seu apoio foi dialogado tanto com o ministro Camilo Santana como com o governador Elmano de Freitas, ambos também petistas. Guimarães menciona também, segundo ele, palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "confiança" que o trio "resolva as broncas do Ceará", em menção ao processo eleitoral. O entendimento é que a conquista de Fortaleza faz parte de uma movimentação nacional para eleger prefeitos petistas em outras capitais pelo Brasil.

Guimarães defendeu que o candidato do PT seja escolhido em encontro, o que também é preferência de Elmano. O deputado federal rechaçou ontem as prévias, método de escolha no qual delegados da sigla votam internamente para escolher o candidato, e apontou que, com a movimentação, haveria uma divisão na legenda o que representaria "o primeiro passo para a derrota".

"Eu defendo que seja um encontro, associo as palavras do governador Elmano de Freitas ontem. Para um debate político, para fazer um debate de ideias, o encontro municipal de Fortaleza. O fato da gente fazer a disputa, se tiver, eu vou trabalhar pela unidade, juntar todo mundo, porque é o melhor PT é dividido não é bom é o primeiro passo para perder a eleição e o PT tem que estar unido", disse. Na fala, ele comenta sobre "renúncias", um aceno para os pré-candidatos da sigla.

O apoio a Evandro também foi feito pelo presidente estadual da sigla, Antônio Alves Filho, o Conin, que integra a mesma corrente de Guimarães. "Chegamos ao posicionamento que apresentamos aqui para todos aqueles e aquelas que têm relação política conosco que é o nosso apoio, caso exista necessidade de escolha, entre um dos pré-candidatos, seja em encontro, seja em prévia, o Campo Democrático do Ceará estará com Evandro Leitão como pré-candidato nosso nesse processo interno do PT", disse.

A movimentação, segundo ele, deve vir acompanhada de um diálogo com os demais pré-candidatos do PT para encontrar um "entendimento". O dirigente apontou que, se depender do grupo, "não teria encontro, não teria prévias, nós faríamos o entendimento, decidiríamos uma candidatura para nos representar nas eleições aqui em Fortaleza".

"Continuaremos insistindo, tratando com todos os companheiros, companheiros pré-candidatos, pré-candidatas na busca desse consenso no PT. No entanto, embora continuemos com esse esforço, não nos omitiremos de apresentar para o conjunto da militância do partido dos trabalhadores o nosso posicionamento", disse ainda.

Ele considerou que os demais nomes do PT que colocaram seus nomes à disposição para concorrer pela prefeitura são "valorosos" e "merecem respeito". "Não são nossos inimigos, nem nossos adversários porque os inimigos do PT estão lá fora", afirmou.

A oficialização do apoio da corrente a Evandro já era tida como certa nos bastidores diante dos diversos acenos da cúpula petista ao deputado. A corrente iniciou os encontros com os pré-candidatos justamente por Evandro, mas chegou a dizer que não fecharia apoio sem conversar antes com demais nomes.

Com informações de Thays Maria Salles