Naumi revela acordo da oposição em eventual 2º turno: "Todos contra o candidato do Valim"

Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados NAUMI Amorim assumiu mandato de deputado federal durante licença de Célio Studart

O ex-prefeito e pré-candidato em Caucaia, Naumi Amorim (PSD), afirmou que está fechado um acordo de união entre os nomes da oposição na disputa pela Prefeitura do município, em um eventual segundo turno contra o nome governista. "Todos contra o candidato que seja do Vítor Valim", destacou.

Em entrevista ao O POVO, Naumi, anunciou que Emilia Pessoa (PSDB), o vice-prefeito Deuzinho Filho (União Brasil), Coronel Aginaldo (PL) e Zé Gerardo Arruda (PDT) estarão juntos para evitar a vitória do candidato apoiado pelo atual prefeito Vítor Valim (PSB), que não tentará a reeleição.

"Hoje a gente tem uma oposição lá de Caucaia que está mais ou menos unida para que o candidato do Vitor Valim (...) vai ter uma união dos outros partidos dessa candidatura contra o Vitor Valim. A gente tá conversando, já conversei com a Emilia, com o Deuzinho, Coronel Aginaldo, Zé Gerardo. Estou conversando com os pré-candidatos que têm na cidade para que a gente tenha esse diálogo e se fortaleça em um eventual segundo turno", disse Naumi após tomar posse como deputado federal.

De acordo com o ex-prefeito, se ele vier a vencer ainda no primeiro turno, "muito bem". Caso haja segundo turno, os demais candidatos de oposição farão essa aliança para apoiar seja quem for.

"Se eu chegar a vencer no primeiro turno, muito bem. Senão, a gente já tá acordado que qualquer candidato que for ao segundo turno, Emília, Deuzinho, Zé Gerardo, a gente se unirá para apoiar um ao outro. Todos contra o candidato que seja do Vítor Valim", reforçou.



Naumi Amorim também falou sobre estar assumindo mandato de deputado federal, após Célio Studart (PSD) voltar ao comando da Secretária da Proteção Animal no Ceará. Ele disse que deve ficar na Câmara até as eleições e que isso será benéfico para sua campanha na corrida eleitoral.

"Tô aí numa pré-candidatura a prefeito de Caucaia. Isso vai ser muito bom pra mim ficar esse período. Acho que até o fim do ano, até as eleições, eu estarei aqui para estar trabalhando para o nosso povo do Ceará, especialmente o de Caucaia", afirmou.

Em 2020, Naumi concorreu à reeleição e foi derrotado por Vítor Valim no segundo turno por uma diferença de 3 mil votos. Emilia Pessoa foi a terceira colocada e apoiou o atual prefeito na reta final.

Com informações de João Paulo Biage/Correspondente do O POVO em Brasília