Sarto recita poema para Ciro e cita música: "Eu não nasci pra perder"

Foto: Yuri Allen/Especial para O POVO SARTO dividiu mesa na Assembleia com petistas De Assis e Julinho

Uma sessão em homenagem aos 298 anos de Fortaleza, realizada nesta quarta-feira, 17, reuniu membros do PDT e do PT na Assembleia Legislativa do Ceará. Apesar de convocada pelo presidente da Casa, Evandro Leitão (PT), o deputado não participou pois estava em viagem de cunho pessoal.

Iniciada antes da chegada do prefeito José Sarto (PDT), a cerimônia foi presidida pelo líder do bloco do PT na Assembleia, deputado De Assis Diniz, ao lado do também petista Júlio César Filho. Entre os homenageados, estavam o ex-prefeito Antônio Cambraia, a esposa do ex-prefeito José Maria de Barros Pinho, falecido pai do deputado estadual Cláudio Pinho (PDT), duas netas do ex-prefeito Juraci Magalhães e representante da primeira mulher prefeita de Capital, Maria Luiza Fontenele.

A deputada federal Luizianne Lins (PT), por sua vez, foi lembrada no discurso do atual chefe do Executivo municipal. "A ex-prefeita Luizianne que revolucionou a política sendo eleita prefeita contra tudo e contra todos". Sarto ainda recitou poema de inspiração bíblica ao correligionário Ciro Gomes (PDT), também ex-prefeito.

"Tudo passa: sofrimento, dor, sangue, fome, peste. A espada também passará, mas as estrelas ainda permanecerão quando as sombras de nossa presença e nossos feitos se tiverem desvanecido da Terra. Não há homem que não saiba disso. Por que então não voltamos nossos olhos para as estrelas? Por quê?", texto do poeta russo Mikhail Bulgákov.

Com a presença da base governista na Câmara Municipal, Sarto finalizou o discurso dedicando o certificado que recebera aos vereadores. O grupo se reuniu para foto no centro do Plenário 13 de Maio. Entre eles, estavam os quatro membros da liderança no parlamento municipal, Iraguassu Filho, Didi Mangueira, PP Cell e Carlos Mesquita. Adail Júnior (PDT), que recentemente criticou a gestão Sarto, foi visto na sessão.

Antes disso, ao falar sobre si, o prefeito brincou sobre estar rouco por cantar em eventos da gestão. Desta vez, contudo, ele preferiu apenas citar trecho da música Toda Forma de Amor, de Lulu Santos. "Eu não pedi para nascer, mas eu não nasci para perder", enfatizou Sarto, pré-candidato à reeleição este ano.

Ele destacou, ainda, os resultados a frente do Paço Municipal. "Tenho, hoje, o orgulho de ser o prefeito da maior economia do Nordeste, marchando para o quarto ano, deixando sem visão no retrovisor — a gente não consegue mais enxergar nem o segundo nem o terceiro lugar". Segundo Sarto, "Fortaleza disparou".

O deputado petista De Assis, ao discursar, fez menção a esse aspecto. "Fortaleza tem no ranking do Nordeste o primeiro lugar do PIB, [mas] é a terceira cidade mais desigual do Nordeste brasileiro. Essa realidade precisa ser compreendida", pontuou.

O parlamentar também recorreu a música para falar das administrações que comandaram Fortaleza. "Certa vez, o poeta traz uma música, um sentimento [que] disse sobre o amor. Falava sobre uma metamorfose. Raul Seixas quando diz sobre quem eu sou, eu não sei quem sou. ‘Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou’. E esse apagar precisa estar na mente desta geração de homens que ajudaram a construir [a cidade]".

Em seguida, De Assis relembrou as vezes que o PT perdeu as eleições para Ciro, Juraci, Roberto Cláudio — outro ex-prefeito presente — e Sarto, reafirmando que, apesar disso, ele continua petista. "Essa lógica não pode permanecer na cabeça dos homens públicos apenas e tão somente a cadeira pelo poder. As articulações, os processos de mobilizações são parte integrante de uma sociedade, que não é exclusividade de Fortaleza. Ela permeia o Brasil”.

O encontro homenageou, ainda, o historiógrafo Miguel Ângelo de Azevedo, conhecido como Nirez; Fábio Rodrigues Pinto, permissionário há 41 anos do Mercado São Sebastião; e o secretário da Saúde de Fortaleza, Galeno Taumaturgo Lopes; além dos ex-prefeitos de Fortaleza Luís Gonzaga Nogueira Marques e Lúcio Alcântara.

O requerimento da sessão foi subscrito pelos deputados pedetistas Cláudio Pinho, Antônio Henrique e Queiroz Filho, que subiram à tribuna para homenagear principalmente o trabalho de Sarto. Antes de a cerimônia começar, a deputada estadual Lia Gomes (PDT) cumprimentou o irmão Ciro, que acompanhava entrevista coletiva do atual prefeito.

Ao ser questionado pelo O POVO sobre o nome de Izolda Cela (PSB) na disputa pela Prefeitura de Sobral, o ex-ministro respondeu: “Não tenho a menor vontade de falar sobre isso” e saiu.