Quem quer ser prefeito?

Foto: Reprodução/O Povo Quadro da corrida pela Prefeitura de Fortaleza consiste, no momento, em sete pré-candidatos lançados

O PT escolheu o deputado estadual Evandro Leitão como candidato da base do Governo do Estado para a disputa do Paço Municipal. O estabelecimento do nome do presidente da Assembleia Legislativa firma o quadro da corrida pela Prefeitura de Fortaleza, que consiste, no momento, em sete pré-candidaturas lançadas.

No entanto, o período oficial de escolha de candidaturas e coligações ocorre apenas de 20 de julho a 5 de agosto. Até lá, a conjuntura pode mudar. Já as eleições ocorrem no dia 6 de outubro, primeiro turno, e 27, segundo.

Evandro Leitão (PT)

Da lista, o mais recente a ser definido. A escolha petista se deu neste domingo, 21, em Encontro Municipal, após meses de forte polarização com a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins (PT). Ao todo, o PT contava com cinco pré-candidaturas, mas apenas a de Luizianne era considerada uma forte alternativa a Evandro Leitão. Pouco antes da votação do nome pelos delegados, a deputada retirou a pré-candidatura.

O presidente da Assembleia Legislativa se filiou à atual sigla em dezembro de 2023, após a ruptura interna do então partido que integrava, o PDT. Evandro tem a simpatia de grandes figuras petistas, como o ministro Camilo Santana e o líder do PT na Câmara, o deputado José Guimarães.

Leitão está no terceiro mandato consecutivo de deputado estadual, exercendo a presidência da Assembleia no biênio 2023-2024. É conhecido também por ter sido presidente do Ceará Sporting Club de 2008 a 2015. Dentre outras funções, ele trabalhou no Governo do Ceará como secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará, durante a gestão do ex-governador Cid Gomes. Foi ainda líder do governo Camilo Santana.

José Sarto (PDT)

Gestor da máquina municipal, José Sarto (PDT) tenta a reeleição este ano. O prefeito é o candidato do ex-prefeito Roberto Cláudio, do presidente interino do PDT a nível nacional, deputado federal André Figueiredo, e do presidente licenciado do partido, Carlos Lupi. O ministro da Previdência chegou a afirmar que Sarto era prioridade nacional do partido.

Apesar de uma diminuição no período de janela partidária, o prefeito conta com a maioria da Câmara de Fortaleza, totalizando 24 parlamentares na base. Além disso, em 2020 ele teve apoio de atuais adversários, como Camilo Santana e o senador Cid Gomes (PSB), que recentemente deixou o PDT, partido de Sarto.

Sarto é formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especializou-se em ginecologia e obstetrícia. Em 1988 foi eleito pela primeira vez vereador de Fortaleza. A seguir, exerceu sete mandatos na Assembleia. Foi líder do Governo Cid Gomes, presidente da Casa e chegou a assumir interinamente o Governo do Estado em duas ocasiões.

Capitão Wagner (União Brasil)

Capitão Wagner se tornou figura constante nas disputas majoritárias no Ceará e em Fortaleza. Para a Prefeitura, ele concorre pela terceira vez. Mais recentemente, foi secretário da Saúde de Maracanaú, pedindo exoneração no fim de fevereiro para focar no pleito de 2024. Além disso, é presidente estadual do União Brasil e integra a executiva nacional do partido.

Em 2022, Wagner concorreu ao Governo do Estado, sendo derrotado por Elmano de Freitas (PT), mas ficando em primeiro lugar na capital cearense. Na ocasião, ele foi o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apesar de não ter feito menções diretas ao então gestor nacional na campanha.

Atualmente, no entanto, Wagner aposta em um caminho mais distante de Bolsonaro, chegando a criticar falas do ex-presidente. O bolsonarismo tem um candidato oficial para a Prefeitura de Fortaleza.

Wagner é capitão da Reserva da Polícia Militar. Foi deputado federal pelo Ceará entre 2019 e 2023. ganhou notoriedade quando presidia a Associação dos Profissionais da Segurança Pública do Ceará e liderou greve na virada de 2011 para 2012. Foi vereador e deputado estadual, com uma quantidade expressiva de votos. Em 2018, foi eleito deputado federal pelo Pros.



André Fernandes (PL)

O deputado federal foi lançado oficialmente por Bolsonaro no início de abril. A candidatura do PL era disputada também pelo deputado estadual Carmelo Neto, mas Fernandes foi o escolhido após acordo que colocou o deputado estadual como presidente da sigla no Estado.

Fernandes foi, em 2022, o terceiro deputado federal mais votado em Fortaleza, atrás de Luizianne Lins (PT) e Célio Studart (PSD). No Estado, ficou na primeira colocação. É a principal referência do bolsonarismo no Ceará.

Natural de Iguatu, na região Centro-Sul, André Fernandes ganhou notoriedade fazendo vídeos para a internet. Em 2018, recebeu convite de Bolsonaro para ser candidato a deputado estadual. Foi eleito como o mais bem votado do Ceará.

Eduardo Girão (Novo)

O senador pelo Ceará também é do campo político da direita conservadora. Atualmente, viralizou após ter se envolvido no embate entre o empresário Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O parlamentar chegou a discursar em inglês, em apoio a Musk.

Em março, ele afirmou ao O POVO, que considera as candidaturas de Wagner e André — os outros nomes da direita — legítimas, mas sua campanha será a mais "franciscana" em termos tanto financeiros como de alinhamento com outros nomes da política. Ele defende que se manterá na disputa até o fim em uma possível chapa pura do partido Novo.



Antes de ingressar no Senado, em 2018, Luiz Eduardo Girão atuava como empresário nos ramos de hotelaria, transporte de valores e segurança privada. Ele ainda foi presidente do Fortaleza Esporte Clube.

Técio Nunes (Psol)

Por meio de votação em evento partidário, o Psol escolheu o produtor cultural Tecio Nunes para ser candidato a prefeito em 2024. Tecio é presidente do Psol Fortaleza e, dentro do partido, é ligado a um grupo que tem nomes como o presidente do Psol Ceará, Alexandre Uchôa, e a secretária da Juventude do Ceará, Adelita Monteiro (Psol) — com quem é casado.

A outra pré-candidata era a professora Maya Elis, mulher trans e militante do coletivo "Rua". Ela era apoiada pelo grupo do deputado estadual Renato Roseno (Psol).

Técio é produtor cultural e empreendedor social, também é presidente da Federação Psol/Rede no Ceará.

Cindy Carvalho (Rede Sustentabilidade)

No início de março, a Rede Sustentabilidade anunciou a ambientalista Cindy Carvalho como pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza. Até o momento, ela, que preside a Rede Ceará, é a única mulher na disputa pelo Executivo municipal da capital cearense.

No entanto, a Rede integra, até 2026, uma federação com o Psol, o que impossibilita o lançamento de duas pré-candidaturas. Ou seja, os partidos terão de escolher entre Cindy e Técio para ser cabeça de chapa.

Cindy é ambientalista e foi empossada Conselheira Estadual de Juventude (SEJUV) do Governo do Estado do Ceará, em 2022. É membra do Comitê Consultivo do Juventudes do Agora (Atlas das Juventudes).