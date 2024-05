Discussão entre Sarto e Evandro repercute entre aliados: "Mentiroso" e "malvado"

Foto: AURÉLIO ALVES TOM dos embates entre Sarto e Evandro tem crescido a menos de cinco meses das eleições

Os embates entre o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), estão se tornando cada vez mais acalorados. A disputa envolvendo os pré-candidatos ao Paço Municipal também tem repercutido entre aliados dos dois.

Na semana passada, o pré-candidato do PT criticou o atual gestor sobre sobre a Taxa do Lixo. Ao jornalista do O POVO Carlos Mazza, Evandro disse que o fim da Taxa do Lixo será um dos primeiros atos que adotará como prefeito. No sábado, Evandro compartilhou vídeo, referente a reportagem do O POVO, que mostrou a redução das viagens de ônibus e o consequente aumento da demora dos ônibus. Sarto rebateu chamando Evandro de "hipócrita" por ter ajudado na lei estadual do aumento do ICMS.

A discussão ecoou entre aliados. O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), chamou o Evandro de "demagogo" e "mentiroso". O tucano disse que o pré-candidato não irá acabar com a Taxa do Lixo se for prefeito, além de aprovar juntamente com a ex-governadora Izolda Cela (PSB) a cobrança no Ceará e o aumento do ICMS.

"Ele é um demagogo e um mentiroso. Justamente porque ele não vai fazer o que ele tá dizendo (acabar com a Taxa do Lixo) e ele na Assembleia Legislativa aumentou o ICMS, aprovou junto com os deputados e com a Izolda (Cela) a questão da cobrança da Taxa do Lixo nos consórcios municipais", afirmou Élcio ao O POVO nessa segunda-feira, 13.



O vice-prefeito se referiu a Evandro Leitão como "cobrador de imposto" pelo fato do deputado ser servidor da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz). Elcio afirmou ainda que o petista não tem projeto para melhorar a vida da população, apenas poder pelo poder.

"Evandro é cobrador de imposto. Ele vem da Sefaz, a função dele na Sefaz é cobrar imposto. Como é que um cobrador de imposto, que passou a vida todinha aprendendo a cobrar imposto do povo, agora tá dizendo que vai deixar de cobrar taxa. É falsear com a verdade", afirmou Élcio.

O deputado estadual Antônio Henrique (PDT) disse ao O POVO que o discurso de Evandro em críticas a Sarto eram "falácia" para ganhar popularidade no processo eleitoral.

"Nesse processo eleitoral, achando que ganha popularidade, a maioria dos candidatos tão dizendo que vão revogar a Taxa do Lixo. O próprio partido em que o Evandro é filiado aprovou em Sobral, por exemplo. Isso prova que é só uma falácia para quem quer ganhar algum tipo de apoio político eleitoral da população", destacou o parlamentar.

E prosseguiu: "Discurso eleitoreiro total. É querer realmente enganar a população, mas eu acredito que a população não é besta e não se deixa ser enganada com a fala solta como ele está falando".

Aliados petistas do Evandro também criticaram Sarto. O pré-candidato compartilhou em suas redes sociais um vídeo produzido pelo O POVO que mostrava a redução nas viagens de ônibus e a consequente demora no tempo de espera em Fortaleza.

O vereador Júlio Brizzi, recém-filiado ao PT, disparou contra Sarto nos comentários da publicação de Evandro, chamando de "prefeito malvado", dizendo que tem feito o povo sofrer por decisão política como maior aumento nominal da passagem e não renovou a frota, reduzindo as viagens.

"O povo sofrendo por decisão política do prefeito. Maior aumento nominal da passagem, aumentou em 800% o dinheiro que dá para as empresas de ônibus, não renovou a frota que é velha e reduziu as viagens pro próprio povo sofrer mais todo dia. O Sarto é um prefeito malvado", exclamou Brizzi.

A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) também deixou a sua crítica a Sarto na postagem de Evandro. Ela disse que o prefeito mentiu sobre o aumento das passagens de ônibus e da qualidade de serviço no transporte público, classificando como "um desastre".

"Ele prometeu na campanha que não aumentaria a passagem de ônibus: mentiu pra população e aumentou a passagem sem nenhuma melhoria no transporte coletivo. Pelo contrário: o serviço piorou muito (...) É um desastre", afirmou Larissa.